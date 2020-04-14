Расходы государственного бюджета исполнены на 98,7% – Смаилов

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Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. За I квартал расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%, сообщил первый заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

«Расходы государственного бюджета исполнены на 98,7%, республиканского – на 99,5%, местных бюджетов – на 97,7%», — сказал Смаилов на заседании правительства «Об исполнении государственного бюджета Республики Казахстан за I квартал 2020 года» во вторник.

По его словам, расходы республиканского бюджета составили Т2,971 трлн.

«Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,8%, или на Т265 млрд больше. Не исполнено – Т15 млрд. Из них, экономия – Т4 млрд. Не освоено – Т11 млрд. Это в два раза меньше по сравнению с I кварталом 2019 года», — отметил Смаилов.

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