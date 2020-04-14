На Т378 млрд не исполнен в I квартале республиканский бюджет Казахстана по доходам

Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. За I квартал на Т378 млрд не исполнен республиканский бюджет Казахстана по доходам, сообщил первый заместитель премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«В республиканский бюджет доходов поступило на сумму Т1,402 трлн. План не исполнен на Т378 млрд», — сказал Смаилов на заседании правительства «Об исполнении государственного бюджета Республики Казахстан за I квартал 2020 года» во вторник.

Доходы государственного бюджета, отметил он, исполнены на 89,9% к плану отчетного периода, республиканского – на 78,8%, местных бюджетов – на 121,4%.

«Темп роста доходов государственного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 101,2%, местных бюджетов – 133,1%. Доходы республиканского бюджета снизились на 10,5% (89,5%) по причине негативного влияния внешних факторов на экономику», — подчеркнул глава минфина.

При этом неисполнение республиканского бюджета сложилось в основном за счет налогов.

«На неисполнение налогов повлияли следующие внешние факторы. Во-первых, на поступление НДС на импорт негативное влияние оказало распространение эпидемии коронавируса. В частности, сокращение импорта из третьих стран составляет Т87 млн. В связи с сокращением импорта, снижение налоговых поступлений от 11,4 тыс. налогоплательщиков на сумму Т49,1 млрд в основном: по оптовой и розничной торговле – 6,5 тыс. налогоплательщиков, обрабатывающей промышленности – 1,3 тыс., горнодобывающей промышленности – 130 налогоплательщиков. Кроме того, за отчетный период количество автотранспортных средств, прибывших из Китая, уменьшилось на 29,3%», — констатирует Смаилов.