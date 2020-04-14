В марте месячная инфляция на продтовары в РК была самой высокой с 2017 года

Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В марте месячная инфляция на продовольственные товары в Казахстане была самой высокой с 2017 года, сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев.

«Основной вклад в инфляцию внесло удорожание продовольственных товаров, рост которых ускорился до 9,3%. Такая динамика была вызвана, с одной стороны, сезонным ростом цен на овощи, а с другой – стихийным спросом, вызванным введением карантина. В наибольшей степени в марте текущего года подорожали сахар – на 8,5%, овощи и фрукты – на 5,1%, гречневая крупа – на 2,5%. В результате в марте текущего года месячная инфляция на продовольственные товары составила 1,7%, достигнув максимального значения с 2017 года», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что цены на непродовольственные товары выросли на 5,5% в годовом выражении. Темпы роста цен платных услуг ускорились до 3,5% на фоне исчерпания эффекта низкой базы прошлого года на регулируемые коммунальные услуги. Повысились тарифы на услуги транспорта, связи и отдельные услуги ЖКХ.