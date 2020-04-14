Усть-Каменогорск. 14 апреля. КазТАГ – Усть-Каменогорск примет самолет из Таиланда с казахстанцами, россиянами и кыргызстанами, передает КазТАГ.

«Маршрут Бангкок–Денпасар–Ханой–Усть- Каменогорск. Рейс репатриационный. Возвращаем домой казахстанцев», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью АО «Авиакомпания SCAT» Виктория Старожилова.

Как стало известно, на данный момент на рейс продано 165 билетов, в том числе семь – гражданам Российской Федерации.

«В числе пассажиров жители из различных регионов республики, в том числе восточноказахстанцы, а также, граждане Российской Федерации и Кыргызстана. Перед вылетом все прошли медицинский осмотр, симптомов заболеваний не выявлено», — заверили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве добавили, что проведены все необходимые подготовительные мероприятия для приема пассажиров. Отмечается, что сразу с аэропорта граждане Российской Федерации в сопровождении экипажа полиции на автобусе без остановок будут перевезены на территорию Российской Федерации. Граждане Кыргызстана и Казахстана в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ВКО будут помещены на карантин с прохождением тестирования (анализ ПЦР) на коронавирусную инфекцию.