На $2,5 млрд снизились за март активы Национального фонда Казахстана

Алматы. 14 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане активы Национального фонда только за март снизились на $2,5 млрд, до $57,5млрд, заявил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев.

«Активы Национального фонда составили $57,5 млрд, снизившись за месяц на $2,5млрд или на 4,2% за счет падения рынка акций на 13% и выделения гарантированного трансферта (-$900 млн или Т341 млрд)», – сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

При этом минимального значения рынок акций достиг 23 марта, потеряв порядка 32% с начала года, отметил глава Нацбанка.

По его словам, по предварительным данным, золотовалютные резервы Национального банка за март увеличились на 0,3% или на $78,9 млн до $30 млрд. Приток иностранной валюты в размере $1,5млрд на счета банков второго уровня в Нацбанке был нивелирован интервенциями на валютном рынке ($1,488 млрд).

«В результате валовые международные резервы на конец марта составили $87,4 млрд», -сказал Досаев.

Ввиду масштабных мер поддержки экономики со стороны правительств и центральных банков по выделению дополнительной ликвидности по всему миру, рынок акций начал восстанавливаться. Так, с начала апреля доходность индекса акций Национального фонда составила +6,5%. В целом инвестиционный доход Нацфонда за первые 10 дней апреля превысил $850 млн.

«В результате объем валютных активов Национального фонда на текущий момент составляет $58,2 млрд», — добавил Досаев.