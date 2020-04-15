Алматы. 15 апреля. КазТАГ – 16 участков подтопило за ночь в Алматы, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) города.

«В целях предупреждения и ликвидации подтоплений в период выпадения ливневых осадков в Алматы с 14 на 15 апреля организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций и сотрудников районных акиматов. За прошедшую ночь зарегистрировано 16 случая подтопления, из них: подтопления дворовых территорий – 13, улицы – три», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Также в Жетысуском районе по пр. Райымбека, угол ул. Желтоксан упало аварийное дерево и перегородило проезд. Дерево было убрано сотрудниками службы спасения Алматы.

«В ночной период были задействованы 164 человек, 99 единиц спецтехики и 31 мотопомпа. С утра для организации работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы 779 человек, 276 единиц спецтехники и 32 единицы мотопомпы. Использовано всего 880 мешков с песком», — уточнили в РСК.