BI Group строит больницу в Алматы без ПСД – что говорят о такой схеме в мажилисе?

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Компания BI Group строит быстро возводимую больницу для больных коронавирусом в Алматы без проектно-сметной документации (ПСД) – именно такая схема строительства стала предметом обсуждения в мажилисе.

«Законопроектом предлагается отменить процедуры по разработке (ПСД – КазТАГ) и прохождению экспертизы для строительства технически несложных объектов. К таким объектам отнесены объекты нормального и пониженного уровня ответственности: одноэтажные сооружения для объектов торговли, общественного питания, включая пятиэтажные жилые дома, здания высших и средне-специальных учебных заведений, школ, других торгово-развлекательных объектов. Депутаты предлагают эти нормы исключить, поскольку даже одноэтажные здания и сооружения, не говоря уже о многоэтажных, построенные без ПСД и экспертизы, могут представлять угрозу безопасности. А необходимый перечень можно закрепить на уровне закона. Какова позиция МИИР?» — задал вопрос депутат мажилиса Серик Кусаинов на заседании палаты в среду в ходе обсуждения проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения бизнес-климата».

ИО министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев назвал данную норму «юридической ошибкой».

«В предложенном варианте допущена юридическая ошибка. Поэтому спасибо большое депутатам мажилиса, что они указали на эту ошибку, мы признаем и готовы исправить», — сказал Ускенбаев.

Далее депутаты уточнили, что в законопроекте норма о строительстве ряда объектов без ПСД носит отсылочный характер к неким правилам. Они перечислили, что по этим правилам без ПСД можно строить, в частности, жилые дома высотой менее пяти этажей включительно, здания школ вместимостью менее 600 учащихся, торгово-развлекательные объекты с одновременным пребыванием в них до 800 человек. В обосновании говорится, что такие объекты «не предусматривают многочисленных посещений и постоянного пребывания людей».

Присутствовавший на заседании мажилиса первый вице-премьер РК – министр финансов РК Алихан Смаилов в свою очередь сказал, что озвученные депутатами правила предполагалось изменить.

«Предполагалось, что с принятием этого закона будут внесены изменения в правила, и те объекты, которые вы назвали, будут включены в перечень технически-сложных. Чтобы таких вопросов не возникало, можно их прямо перечислить в законе», — предложил Смаилов.

Депутаты потребовали, чтобы ко второму чтению законопроекта это перечень был включен в текст документа.

Отметим, что в компании BI Group не считают нарушением, что они строят больницу в Алматы без ПСД. Очевидно, что мнение депутатов о том, что объект, который предусматривают многочисленные посещения и постоянное пребывание людей, должен иметь ПСД, их не беспокоит.

«Здания госпиталей возводятся из модульных конструкций, то есть, готовых блоков. Такие модульные здания покупаются заказчиком как товар, а не как услуга на строительно-монтажные работы, поэтому для них проектно-сметная документация не требуется. Требуются только проекты на модули и на сборные конструкции в целом, такие проекты у нас, конечно, есть, без них работать было бы невозможно в принципе», — утверждает в частности PR-директор BI Group Юрий Дорохов.