Если нет электронных сведений, вручать иск предлагается на бумажном носителе – Даленов

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Если нет электронных сведений, вручать иск предлагается на бумажном носителе, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Вручение искового заявления предлагается осуществлять с использованием электронных средств связи, включая электронную почту и мобильную связь, а в случае отсутствия электронных сведений – на бумажном носителе», — сказал Даленов на заседании мажилиса в среду.

Соответствующие поправки предусмотрены проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».