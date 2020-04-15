Если нет электронных сведений, вручать иск предлагается на бумажном носителе – Даленов

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Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Если нет электронных сведений, вручать иск предлагается на бумажном носителе, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Вручение искового заявления предлагается осуществлять с использованием электронных средств связи, включая электронную почту и мобильную связь, а в случае отсутствия электронных сведений – на бумажном носителе», — сказал Даленов на заседании мажилиса в среду.

Соответствующие поправки предусмотрены проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».

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