Отметки при регистрации некоторых договоров намерены перевести в электронный формат в РК

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Отметки при регистрации некоторых договоров намерены перевести в электронный формат в Казахстане, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Предлагается перевести в электронный формат проставление отметки при регистрации сделок на письменных договорах, по которым не требуется нотариальное заверение», сказал Даленов на заседании мажилиса в среду, представляя поправки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».

Он уточнил, что речь идет о сделках купли-продажи, дарения, аренды и другие, по которым нотариальная регистрация не обязательна.