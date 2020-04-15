Отметки при регистрации некоторых договоров намерены перевести в электронный формат в РК

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Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Отметки при регистрации некоторых договоров намерены перевести в электронный формат в Казахстане, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Предлагается перевести в электронный формат проставление отметки при регистрации сделок на письменных договорах, по которым не требуется нотариальное заверение», сказал Даленов на заседании мажилиса в среду, представляя поправки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».

Он уточнил, что речь идет о сделках купли-продажи, дарения, аренды и другие, по которым нотариальная регистрация не обязательна.

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