При выявлении сговора в ходе торгов штраф будет налагаться на всех участников

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Если в ходе торгов по государственным закупкам будет выявляться сговор участников, штраф будет налагаться на всех, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Новеллой законопроекта является то, что штраф буде взиматься в любом случае, если будет выявлен сговор, вне зависимости от того, будут торги признаны состоявшимися или нет», — сказал Даленов, отвечая на вопрос, на пленарном заседании мажилиса парламента РК в среду в ходе обсуждения проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения бизнес-климата».

При этом он пояснил, что по нынешнему законодательству штраф может налагаться только на победителя торгов.

«Однако если торги признаются несостоявшимися, победителя нет, и штрафовать, если был сговор, некого. Сейчас мы эту норму решили исправить. Штрафовать будем всех участников вне зависимости от результата торгов. Размер штрафа будет определяться от размера торга», — уточнил Даленов.