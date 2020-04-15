Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ — Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить беспрепятственный допуск фермеров к полевым работам, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Участники заседания (государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) при президенте РК под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина – КазТАГ) также рассмотрели вопросы пропуска автомашин поставщиков сельхозтоваров в карантинные города, организации весенне-полевых работ в условиях карантина и проведения форвардных закупок сельхозпродукции, снижения коммунальных платежей для населения карантинных городов, монетизации предоставления продуктово-бытовых наборов и др. Премьер-министр поручил обеспечить беспрепятственный допуск фермеров к полевым работам с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических норм, внедрить единый порядок пропуска автомашин поставщиков сельхозтоваров в карантинные города и исключить необоснованные задержки грузов», — говорится в сообщении в среду.

Ранее депутат мажилиса парламента РК Нуржан Альтаев сообщил, что фуры с сельскохозяйственной продукцией сутками стоят на блокпостах на границах областей Казахстана.

Напомним, 8 апреля общественный деятель Балташ Турсумбаев уже предупреждал, что в Казахстане фермеры не могут начать посевную, что может привести к голоду уже этой зимой.