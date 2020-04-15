Мажилис одобрил в первом чтении проект поправок по вопросам улучшения бизнес-климата

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Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис парламента РК одобрил в первом чтении проект изменений и дополнений в законы по вопросам улучшения бизнес-климата.

В среду на пленарном заседании мажилиса одобрен в первом чтении «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения бизнес-климата».

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в шесть кодексов и 33 закона. Законопроектом предусматривается улучшение доступа к информации, перевод в электронный формат ряда услуг, сокращение процедур и меры по развитию конкурентной среды.

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