«Казахстанское «нет» на китайские притязания». «О китайской модели управления современным обществом». «Свет и тени госпрограммы «Рухани жаңғыру»». «Почему казахи тяжело переносят карантин?». «Какие главные трудности у дистанционного обучения»

Сетевой Казахстан 15 апреля 2020г.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Казахстанское «нет» на китайские притязания» — Казахстанский МИД отправил в Пекин дипломатическую ноту и вызвал на ковёр китайского посла. Всему виной очередная статья на популярной китайской блог-платформе, рассуждающая о перспективах присоединения Казахстана к КНР. Почему же Казахстан столь резко отреагировал на дилетантский материал на какой-то блог-платформе? В общем, проблема в том, что в китайском информационном пространстве распространяются месседжи, что территория Казахстана частично или полностью принадлежит Китаю, и что казахстанцы, частично или полностью, мечтают вернуться под крыло Поднебесной империи. Это ведь информационная война, в которой оружием становятся исторические интерпретации.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Казахстан обнаружил в Китае угрозу своим землям» — МИД Республики Казахстан выразил протест Пекину по поводу опубликованной на одном из китайских ресурсов статьи с провокационным названием, в которой утверждается, что современный Казахстан занимает территорию, исторически принадлежавшую Китаю. Нур-Султан расценил публикацию как угрозу территориальной целостности страны. Нота протеста вручена послу Китая в Казахстане… Досым САТПАЕВ — Это не первый случай, когда появляются такие провокационные материалы с акцентом на какие-то неизвестные исторические документы либо на псевдоисторическую информацию, где акцент делается на том, что в свое время часть казахстанской территории контролировалась Китаем либо принадлежала Китаю. Если такие публикации появляются в СМИ государства, где традиционно контроль за медийным полем очень жесткий, то возникает вопрос: нет ли здесь целенаправленной политики определенных сил в Китае создавать ажиотажные настроения внутри Китая с претензиями к другим странам?

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «О китайской модели управления современным обществом» — Совершенно очевидно, что этот год станет переломным для человечества, заставив пересмотреть систему приоритетов и базовых ценностей. Пандемия COVID-19 показала неспособность медицинских систем даже самых развитых стран быть готовой к вызовам, с которыми справился развивающийся Китай. США показали свою несостоятельность перед Китаем даже по количеству жертв, принесённых эпидемии. Ряд экспертов предполагает, что в ближайшем будущем нас ждет новый мировой гегемон. Им станет Китай. Разумеется, подобный расклад не может устраивать США и западный мир в целом. Тем не менее, мы полагаем, что в ближайшие годы изменится понимание приоритета общественной безопасности перед конфиденциальностью. Понятие приватности в ближайшие годы будет пересмотрено. Также, как будет пересмотрено понимание общественного блага.

CENTRASIA . ORG . Назира НУРТАЗИНА, доктор исторических наук – «Свет и тени госпрограммы «Рухани жаңғыру»(«Духовное возрождение») в Казахстане» — 12 апреля исполнилось три года с того памятного дня, когда началась реализация Государственной программы «Рухани жаңғыру» (Духовное возрождение). Как мы помним, она была инициирована Президентом РК Н.А. НАЗАРБАЕВЫМ в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (2017 г.). В статье Елбасы поднял проблему национального сознания, озвучив такие приоритеты в его развитии, как конкурентоспособность, прагматизм, культ образования. При этом Лидер нации дал понять, что Казахстан в то же время не должен идти по пути бездуховного и этнически нейтрального общества «манкуртов», а обязательно должен чтить свое культурное прошлое, родной край, сохранять культурный код нации. Особняком стоит в программной статье вопрос о переходе казахского языка на латинский алфавит.

TIME . KZ . «Премьер-министр Аскар МАМИН: Всё зависит только от нас» — После введения карантина цены на некоторые продукты питания выросли в среднем на 8 процентов. Из-за внешнего негативного влияния целого ряда факторов темпы роста отечественной экономики в первом квартале года снизились. Тем не менее правительство не теряет бодрости духа, возлагая большие надежды на два пакета антикризисных мер, направленных на поддержку бизнеса и снижение импортозависимости. Эти меры, а также сложившуюся экономическую ситуацию обсудили во вторник на своем заседании члены кабинета министров. Премьер-министр Аскар МАМИН, подводя итоги заседания, подчеркнул — Все необходимые меры приняты, работа должна теперь кипеть в регионах! Все зависит от слаженности и эффективности работы государственных органов.

«Инфодемия или сведение счётов?» — Только за одни неполные сутки в Алматы было выявлено 174 инфицированных COVID-19. Большинство из них — работники Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ). В том, как развивались события вокруг зараженных медиков, заболевание которых могло привести к масштабной вспышке коронавируса в мегаполисе, по горячим следам попыталась разобраться корреспондент “Времени”.

«Сущий яд» — Актюбинские экологи требуют наказать чиновников, одобривших скандальный проект по перезахоронению ядовитых отходов, который суд признал незаконным. Речь идет о проекте переноса опасных для жизни остатков бывшего Алгинского химзавода из одного места в другое. Само предприятие не работает уже почти 30 лет, а оставшиеся от него горы вредного хлама по сей день лежат под открытым небом. В прошлом году на их утилизацию из республиканского и областного бюджетов решено было выделить 7,8 млрд тенге.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Перезагрузка после COVID-19: «Импортных» станет меньше» — В мире ближайшего будущего выиграет тот, кто сделает ставку на производство «запасов продовольствия» своими орудиями труда. В период скачущей девальвации тенге, ослабления национальной валюты далеко за 400 тенге по отношению к доллару, закрытия границ не только Казахстана, но и практически всех стран мира из-за пандемии коронавируса, закрытия внутренних границ и периметров – регионов и городов, вынужденный простой бизнеса и прекращения деловой активности, остается одна из немногих отраслей, которая живет и будет жить дальше – это отрасль сельского хозяйства.

CARAVAN . KZ . ««Пока министр не пойдет преподавать, он не поймет проблем в системе»: какие главные трудности у дистанционного обучения в Казахстане» — Почему система дистанционного обучения в Казахстане вызывает столько споров и разговоров, какие самые важные недочеты в ее работе отмечают учащиеся, можем ли мы в результате столкнуться с «кризисом знаний» у юных казахстанцев и как можно было бы всего этого избежать.

AZATTYQ . ORG . «Медики, «не включенные в бригады по борьбе с коронавирусом», требуют выплаты надбавок» — Работники скорой помощи в некоторых регионах Казахстана подняли вопрос о несправедливом распределении надбавок медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Они говорят, что «каждый день сталкиваются с риском заражения, хотя и не включены в бригады по борьбе с коронавирусом». Что ответили местные власти на эти жалобы?

KAPITAL . KZ . «Свыше 600 предпринимателей обратились за льготными кредитами» — В Казахстане начата реализация Программы льготного кредитования для поддержки субъектов МСБ и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения чрезвычайного положения. Банкам выделены обусловленные вклады сроком до 12 месяцев на общую сумму 600 млрд тенге. Об этом на заседании правительства рассказал глава Нацбанка Ерболат ДОСАЕВ. По программе льготного кредитования приоритетных отраслей экономики, по данным на 10 апреля, банками принято 619 заявок на 422,2 млрд тенге, одобрено 470 проектов на сумму 292,2 млрд тенге, выдано 352 займа на 153,0 млрд тенге.

365 INFO . KZ . «Что выиграет Казахстан, когда сократит добычу нефти?» — Казахстан поддержал общее сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+. В течение двух месяцев нефтедобыча будет снижена на 390 тыс. баррелей в сутки. Что касается Казахстана, по мнению экономиста Магбата СПАНОВА, негативного эффекта от сокращения выручки не последует. Благодаря повышению цены на нефть вследствие коллективного сокращения. — Казахстан рассчитывал на стоимость 55 долларов за баррель, заложив эту сумму в бюджет. Однако цены будут ниже этого значения. С другой стороны, нефть уже будет выше 20-25 долларов, — считает экономист.

«Почему казахи тяжело переносят карантин?» — Одни впадают в депрессию, а другие, наоборот, становятся агрессивными. Длительное нахождение в замкнутом пространстве само по себе вызывает психологические осложнения. А если в обществе, как у нас, всегда была повышенная коммуникабельность, проблемы растут по экспоненте, говорит социолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ. Эксперт утверждает, что вызванный пандемией кризис указал как на наши недостатки, так и наши достоинства. Например, пока одни пытаются нажиться, другие занимаются волонтерством и благотворительностью.

FORBES . KZ . «Глава Казахтелекома Куанышбек Есекеев: Возможности злоупотреблять монопольным положением у нас нет» — Председатель правления группы компаний подвел итоги года и рассказал о новых услугах в сфере телекоммуникаций. О том, с какими показателями закончил 2019 год один из крупнейших в Казахстане операторов мобильной связи АО «Kcell», как изменилась его стратегия развития и бизнес после вхождения в группу компаний «Казахтелеком», о новых опциях и услугах рассказал председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек ЕСЕКЕЕВ — Наша главная задача — обеспечить стабильную работу в этих экстремальных условиях, а также защитить сотрудников. У нас есть штаб из технических и IT-специалистов, который круглосуточно мониторит ситуацию и принимает меры. Мы прекрасно понимаем, что от работы нашей инфраструктуры во многом зависит жизнедеятельность страны.

KURSIV . KZ . «Казахстанский туроператор разъяснил порядок перебронирования отмененных туров» — 13 апреля один из крупнейших казахстанских туроператоров — «Kompas» — провел открытую линию с турагентствами. Генеральный директор компании Анна СОЛОВЬЕВА в прямом эфире рассказала о порядке аннуляции, перебронирования и возврата денежных средств. Руководитель компании подчеркнула, что туроператор не собирается отказываться от выполнения своих обязательств перед клиентами. Все они будут выполнены после снятия ограничений, связанных с чрезвычайным положением.

VLAST . KZ . «Малый, средний и ненужный» — Власти давно заявляют о крайней важности малого и среднего бизнеса (МСБ) для экономики страны. Эксперты, годами твердящие о сырьевом проклятье, зависимости страны от экспорта нефти, указывают на то же самое — на необходимость большей свободы именно для малых и средних предприятий. Режим ЧП показывает реальное отношение властей к МСБ — не только в смысле потенциальной поддержки, но и реакции на то, что полиция и суды трактуют как нарушения карантина. Vласть рассказывает о нескольких самых абсурдных случаях.

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