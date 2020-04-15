…но вы, врачи, держитесь!

Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова/Тулкин Ташимов. Медики, находящиеся на передовой войны с коронавирусом, жалуются на то, что не получают обещанные выплаты, необходимое количество средств индивидуальной защиты, но вместо решения насущных проблем получают слова министра здравоохранения РК Елжана Биртанова о том, что они работают не за деньги и он ими гордится…

«Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что – никак по другому. Я горжусь вами!» — написал министр в обращении к медработникам в социальной сети.

Насчет того, что наши врачи работают не за деньги, Биртанов, в общем-то прав… Казахстан находится на одном из последних мест по уровню зарплат медиков. Если в благополучных США средняя зарплата врача составляет около $14,5 тыс. в месяц, в менее благополучной Польше – $1,5 тыс. в месяц, в соседней России – $586, то Казахстане – всего $300.

Да, нашим медикам пообещали выплатить надбавки «за вредность». Но не всем. И не сразу. И не все. После громких заявлений о повышении зарплаты в среднем до Т500 тыс. в месяц, выяснилось, что тех, кто рискует своим здоровьем, борясь с распространением коронавируса, поделили на три категории. Медики молчали. Потом сказали, что доплата будет рассчитываться, исходя из количества дней, отработанных на «передовой». Про тех сотрудников «скорой помощи», которые, выехав на аппендицит, могли оказаться у больного коронавирусом, никто ничего не говорил. И про тех, кто не забыл, что кроме коронавируса существуют еще другие заболевания и продолжают в условиях жестких ограничений спасать пациентов от рака, инфаркта, сахарного диабета, эпилепсии и прочих недугов, тоже все молчат. Ими, кажется, даже никто гордиться не собирается…

При этом министр, оказывается, прекрасно знает, каково сейчас рядовым врачам, медсестрам, санитаркам.

«Я знаю, многие из вас нереально устали, эмоционально истощены и выгорают. Многие не могут просто пойти домой, и обнять своих детей. Многим страшно, некоторым обидно. Есть немало и заразившихся. Несмотря на это, вы каждый день встаете и идете работать, идете лечить, спасать жизни людей», — сказал он.

Однако решать их проблемы он явно не торопится: «Сейчас не время для старых обид и разборок. Все это мы решим потом, когда эпидемия отступит, мы сделаем все возможное для этого».

Более того, следующие за этим высказыванием фразы Биртанова, мягко говоря, настораживают: «Пройдет время, пройдет эпидемия. Об этом напишут книги, снимут фильмы… многое забудется».

Страшно то, что кое-что, похоже, стало забываться уже сейчас. Иначе медики из разных регионов страны не жаловались бы на то, что где-то «забылось» выплатить им обещанные надбавки, а где-то – обеспечить необходимыми средствами защиты.

Возможно, это совпадение, но как только пошли жалобы, заразившихся коронавирусом медиков в том же Алматы стали выявлять десятками. Сейчас их количество уже перевалило далеко за сотню. А не забудется ли потом, что заразившимся медиками положено по Т2 млн? Или опять окажется, что не всем, и не по Т2 млн, а в зависимости от выслуги лет, занимаемой должности, уровня заработной платы, тяжести течения заболевания или чего-нибудь еще? А ведь этот риск деньгами не измерить. Ни один медик не хочет умирать (обещанные Т10 млн за смерть того не стоят). Ни один медик не хочет, чтобы его похоронили на «полигоне безвозвратных потерь» почти как безымянного солдата, не дав близким с ним по-человечески попрощаться.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова вообще обвинила медиков в том, что они сами виноваты, что заразились:

«Одной из причин является несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности. Нет такой настороженности, которая должна была быть. Может быть, они считали, что это не инфекционный стационар. Может быть, была надежда, что все-таки их не так много».

Это все равно, что обвинять пожарного в том, что он получил ожоги, вынося на руках ребенка из полыхающего пламенем дома, или полицейского – в том, что получил ранение во время задержания опасного преступника, или солдата – в том, что ему при взрыве снаряда оторвало ногу… Не было такой настороженности, которая должна была быть…

И ведь министр, который так гордится медиками, ее не одернул, не напомнил, что 31 марта президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил восхищение врачами и назвал их героями. (Впрочем, у нас же демократия, их мнения могут не совпадать с мнением главы государства.) Вместо этого министр отправил к очагу заражения в ЦГКБ Алматы своего зама, чтобы тот разобрался в том, кто виноват, что более 100 сотрудников этой больницы «подхватили» коронавирус. Крайнего нашли быстро. Нашли и сняли с должности с формулировкой «уволился по собственному желанию». Во всем виноват оказался главный врач больницы Алмаз Джувашев. И это несмотря на то, что в его защиту выступили практически все его подчиненные, даже те, которых закрыли на карантин в Ремизовке. И тут никакая демократия не сработала – если мнение чиновников может не совпадать с мнением президента, то мнение рядовых медработников не может не совпадать с мнением чиновников.

Но многое же забудется, война все спишет.

Wall Street Journal на днях сообщил, что по данным врачей, коронавирус поражает не только легкие и сердце, он еще очень серьезно влияет на нервную систему и мозг. Так что дай бог чиновниками от здравоохранения крепкого здоровья и большой настороженности, которая должна быть.