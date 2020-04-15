Новый руководитель назначен в ЦГКБ Алматы после конфликта врачей с Молдагасимовой

Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Новый руководитель назначен в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы после конфликта врачей с руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы Айзат Молдагасимовой.

«Обязанности руководителя медорганизации на сегодня исполняет Абдуллаев Марат Шадыбаевич. Общий стаж его работы в системе здравоохранения составляет 40 лет. Более 28 лет работал на руководящих должностях», — говорится в официальном сообщении в среду.