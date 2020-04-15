Руководитель управления общественного здоровья Алматы находится на самоизоляции

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Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев находится на самоизоляции.

«Поскольку я посещал Центральную городскую клиническую больницу (ГЦКБ), которая сейчас является очагом коронавирусной инфекции, я решил самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности своих родных и близких», — сообщил Абилдаев на брифинге в среду.

При этом он сказал, что уже трижды сдавал анализ на наличие COVID-19, результат которых был отрицательным.

«Вместе с тем я решил самоизолироваться на 14 дней, чтобы исключить всякую вероятность. Эти 14 дней я буду находиться в своем офисе», — добавил Абилдаев.

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