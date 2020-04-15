Версию передачи вируса от бессимптомных больных озвучили в УОЗ Алматы

Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Версию передачи вируса от бессимптомных больных озвучил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Для своего статуса как стационара, принимающего в основном экстренных больных, данная клиника (Центральная городская клиническая больница Алматы – КазТАГ) была обеспечена всеми средствами индивидуальной защиты. Но среди больных, которые страдают бессимптомными формами COVID-19, возможно, были случаи, когда они смогли заразить именно медиков данной клиники. А дальше все способствовало постепенно передаче инфекции среди медицинских работников», — сказал Абилдаев на брифинге, отвечая на вопрос про причины массового заражения врачей в ЦГКБ, в среду.