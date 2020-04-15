Обязать онлайн открытие счета при электронной регистрации предприятий могут в Казахстане

Новости 93 0

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Обязать онлайн открытие текущего счета в банке при электронной государственной регистрации предприятий могут в Казахстане.

«Предлагается обеспечить обязательное онлайн открытие текущего счета в банке при электронной государственной регистрации предприятия», — сообщил в среду на пленарном заседании мажилиса министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

Соответствующая поправка предусмотрена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».

Похожие материалы:

  1. Как открыть онлайн счет в HalykBank из дома и подать заявку на получение 42500 тенге
  2. Михаил Ломтадзе объявил о запуске нового сервиса. Открытие счета KaspiGold, не выходя из дома
  3. «Казпочта» обещает запустить услугу по онлайн-открытию счета для получения Т42,5 тыс.
  4. На счета родственников и друзей 42500 тенге перечислять не будут
  5. Как получить Т42,5 тыс. от государства онлайн в Казахстане – инструкция

Новости партнеров

Загрузка...