Обязать онлайн открытие счета при электронной регистрации предприятий могут в Казахстане

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Обязать онлайн открытие текущего счета в банке при электронной государственной регистрации предприятий могут в Казахстане.

«Предлагается обеспечить обязательное онлайн открытие текущего счета в банке при электронной государственной регистрации предприятия», — сообщил в среду на пленарном заседании мажилиса министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

Соответствующая поправка предусмотрена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».