Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Принцип «единого окна» внедрят для подключения к сетям мощностью ниже 200 кВт, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«В целях сокращения процедур предусматривается внедрение принципа «единого окна» по подключению субъектов предпринимательства к сетям электроснабжения мощностью ниже 200 кВт», — сказал Даленов на заседании мажилиса парламента РК в среду.

Также в целях упрощения процедуры подключения к сетям электроснабжения в столице, городах республиканского и областного значений, продолжил министр, прием заявлений на выдачу технических условий предусматривается осуществлять в электронном виде через сайты субъектов естественных монополий.