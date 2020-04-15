От бизнеса требуют заплатить налоги за помощь, оказываемую нуждающимся

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Фискальные органы на местах искажают решения государственной комиссии по чрезвычайному положению (ЧП) в части налогообложения, считает депутат мажилиса Азат Перуашев.

«В партию «Ак жол» обращаются предприниматели с жалобами на продолжающиеся на местах требования налоговиков по оплате налогов, включая соцналоги и авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу (КПН). Получается, решения госкомиссии об освобождении субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) от налогов до 1 октября не работают, либо искажаются фискальными органами. Нужно решение о прямом действии поручений госкомиссии на местах», — говорится в депутатском запросе на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном Перуашевым в среду.

Депутат полагает, что вместе с этим нужно пересмотреть прежний подход в методике взимания КПН (по показателям предыдущего года), так как очевидно, что доходность бизнеса в текущем году будет существенно ниже.

Вместе с этим мажилисмен обратил внимание премьер-министра на тот факт, что налогами облагается и благотворительная помощь.

«Имеются примеры, когда остановленный бизнес выплачивает матпомощь семьям нуждающихся сотрудников, которым акиматы до сих пор не начисляют соцпособие. А налоговые органы тут же присылают уведомления на соцналог, пенсионку, ОСМС и так далее, требуя до половины помощи заплатить в бюджет. Неужели будет лучше, если бизнес откажется помогать отправленным по домам работникам?» — задается вопросом Перуашев.

По мнению парламентария, в нынешних условиях есть необходимость освобождения благотворительной помощи от налогов.