Коронавирус = Великая депрессия 15.04.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 69 0 Экономический обозреватель Сергей Домнин о коронавирусной нагрузке на экономику Казахстана Похожие материалы: В Алматы назвали категории имеющих право на прохождение экспресс-тестов на коронавирус Бесплатное тестирование на коронавирус стартует в Нур-Султане и Алматы 270 тыс. экспресс-тестов на коронавирус закуплены меценатами в РК Коронавирус вмешался в планы: что ожидает казахстанцев в 2020 году Коронавирус протестировал работу МОН: Садись, двойка!