Выработать национальный план спасения экономики РК предлагают «Народные коммунисты»

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Выработать национальный план спасения экономики Казахстана предлагает фракция «Народные коммунисты», сообщил депутат мажилиса Айкын Коныров.

«Фракция «Народные коммунисты» считает необходимым выработку национального плана спасения экономики, где приоритет – это ускоренная модернизация экономики. Основой плана должна стать новая инвестиционная амортизационная политика с ориентированием на отечественных инвесторов и несырьевые сектора», — сказал Коныров на заседании мажилиса в среду.

При этом фракция предлагает признать реальные показатели уровня жизни населения, ситуацию с самозанятыми, безработицей и инфляцией, провести анализ эффективности всех государственных программ на предмет качественного улучшения отраслей, провести анализ деятельности квазигосударственного сектора на предмет реального создания добавленной стоимости и сократить государственные программы и государственные компании, «которые работают только на самих себя». Кроме того, фракция предложила скорректировать кредитно-денежную политику, провести диверсификацию экономики, поощрять предпринимателей, и разработать полноценную программу стимулирования потребительского спроса на отечественные продукты и товары и интегрировать ее с программой поддержки социально уязвимых слоев населения.

«Наша старая модель сырьевого роста, расширенного воспроизводства капитала и мега-проектов больше не работает и несет в себе большие риски для устойчивого социально-экономического развития Казахстана. Фракция «Народные коммунисты» считает, чтобы преодолеть кризис, нам нужны гораздо более высокие темпы роста экономики. Как показывает наш опыт позапрошлого десятилетия, это не менее 7%. Настала пора перестать гадать о стоимости барреля, а при планировании макроэкономических показателей бюджета переходить к прогнозу не нефтяного ВВП», — сказал Коныров.

По словам депутата, Казахстан по размеру ВВП на душу населения находится на 54-м месте в мире, а по уровню экономической сложности – на 84-м, при этом в 1995 г. Казахстан находился на 42-м месте.