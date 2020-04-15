Доступ к данным о правоустанавливающих документах на недвижимость обещают открыть в РК

Новости 59 0

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Доступ к данным о правоустанавливающих документах на недвижимость обещают открыть в Казахстане.

«Предлагается обеспечить доступ к информации о наличии правоустанавливающих документов, обременении и судебных исков по объектам недвижимости, принадлежащим юридическим лицам. Также, разрешается раскрыть информацию о статусе обременения недвижимого имущества, без указания персональных данных собственника», — сказал на заседании мажилиса в среду министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя поправки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата».

По его словам, указанные нормы позволят упростить процедуру оформления и снизить риски сомнительных сделок на рынке недвижимости.

Похожие материалы:

  1. Для зачисления пособий и соцвыплат казахстанцам нужно открыть спецсчета
  2. На Т532,8 млрд обещают сократить расходы госбюджета для поддержки граждан и экономики РК
  3. Индексацию пенсий и соцпособий на 10% обещают произвести в Казахстане уже в апреле
  4. Как открыть онлайн счет в HalykBank из дома и подать заявку на получение 42500 тенге
  5. Т42,5 тыс. пострадавшим от ЧП обещают выдавать через спецсайт и Telegram-бот по SMS в РК

Новости партнеров

Загрузка...