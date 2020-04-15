Понизить ставки НДС по приоритетным товарам предлагают депутаты РК

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Нур-Султан. 15 апреля. КАзТАГ – Владимир Радионов. Понизить ставки НДС по приоритетным товарам предлагают депутаты мажилиса парламента РК от партии «Ак жол».

«Президент (РК Касым-Жомарт – КазТАГ) Токаев находит возможности для поддержки экономики, понесшей огромный ущерб от остановки тысяч предприятий. С первых дней кризиса, каждое его выступление содержит очередной пакет в интересах МСБ, причем нередко новаторского характера, таких как введение пониженной ставки НДС на ряд товаров, хотя действующий Налоговый кодекс не предусматривает подобных ставок. Решение президента было принято в рамках чрезвычайного положения, но демократическая партия «Ак жол» напоминает, что наша фракция с 2012 г. неоднократно предлагала такой подход, и каждый раз встречала непонимание налоговых органов. В рамках нынешнего обсуждения налогового законодательства мы снова вносим поправку о пониженных ставках НДС для приоритетных и социально-значимых товаров, и надеемся, наконец, быть услышанными», — говорится в депутатском запросе на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном в среду.

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