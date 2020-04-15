Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Сразу в нескольких районах Алматы произошли подтопления улиц и частных жилых домов, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«В ночь на 15 апреля в результате обильных осадков в виде дождей на территории города зарегистрировано пять случаев локальных подтоплений улиц и дворовых территорий частных жилых домов, в Алатауском (три случая) Бостандыкском, ​ Жетысуском районах», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Причиной подтоплений назвали засорение​ ​ бытовыми отходами арычно-канальных сетей.

«По мере поступления звонков от населения города на все адресаты были направлены сотрудники районных отделов по ЧС и районных акиматов с привлечением водооткачивающей техники и людей», — уточнили в ДЧС.

Отмечается, что поступают сообщения дежурных сотрудников районных отделов по ЧС: Алатауский район, мкр. Карасу, ул. Аралкум, д.24.​ (работа продолжается); Алатауский район,​ ул. Кудерина, д. 2.​ (производяться работы по закладке мешкотары);​ Жетысуский район, ул. Зубарева, 4. (производится откачка воды); Бостандыкский район, ул. Мынбаева,117 (Отработано); Мкрн Калкаман2 ул. Ер-Жанибекд.42 (Отработано).

«Количество выпавших осадков за сутки по состоянию на 7.00​ составило 36 мм при месячной норме 105 мм», — проинформировали спасатели.

В ДЧС уточнили, что в 2019 году на учет ДЧС было взято 26 часто подтапливаемых участков.

«Из них на сегодняшний день риски устранены на девяти участках, по оставшимся 17-ти участкам в текущем году будут разработаны ПСД с дальнейшей их реализации (на 2020 год выделены Т554 млн на разработку ПСД на строительство арычных сетей общей протяженностью 376 км). Необходимо отметить, за последние три года было реконструировано и построено 381 км арычных сетей, берегоукреплены около 40 км русел рек. Принятые меры позволили за последние три года в три раза сократить количество локальных подтоплений», — сообщили в ДЧС.

Также сообщается, что в паводковый период 2020 года создана группировка сил и средств, с общим количеством 6481 человек личного состава, 1370 единиц техники различного назначения, заготовлены более 13 тыс. штук мешкотар и около 70 тонн инертных материалов.

«Паводковая обстановка под контролем, необходимые силы и средства находятся в полной готовности», — заверили спасатели.