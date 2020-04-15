В Алматы на карантине находятся порядка 300 медработников, контактировавших с врачами ГЦКБ

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Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. В Алматы на карантине находятся порядка 300 медработников, контактировавших с заболевшими коронавирусом врачами Центральной городской клинической больницы (ГЦКБ), сообщил руководитель управления общественного здоровья (УОЗ) города Тлеухан Абилдаев.

«Около 300 медработников, контактировавших с заболевшими работниками ГЦКБ, находятся в санаториях Алматы на карантине. Если у них имеются возможности нахождения на домашнем карантине, решается вопрос об их выписке», — сказал Абилдаев на брифинге в среду.

Также он сообщил, что определяется круг лиц, которые были на приеме, проходили лечение в ГЦКБ, проводятся мероприятия по обследованию их на коронавирус.

Ранее Абилдаев сообщил, что он «решил самоизолироваться», поскольку посещал ГЦКБ, «которая сейчас является очагом коронавирусной инфекции». Он уточнил, что все 14 дней изоляции будет «находиться в своем офисе».

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