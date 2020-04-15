Астана. 15 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Власти в очередной раз пообещали обеспечить все аулы Казахстана интернетом.

«Сегодня уже 50% сел – это 607 населенных пунктов – уже подключены к ВОЛС (волоконно-оптическим линиям связи – КазТАГ), оставшиеся 643 будут охвачены до конца текущего года», — сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков в среду на пресс-конференции, посвященной работе интернета в период чрезвычайного положения (ЧП).

1 апреля президент Интернет-Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, комментируя анонсированный на 6 апреля переход казахстанских детей на онлайн-обучение в связи с введением в Казахстане чрезвычайного положения (ЧП) из-за ситуации с коронавирусом, отмечал, что интернет-сети Казахстана готовы к онлайн-обучению, но не совсем готовы конечные абоненты и само министерство образования и науки – он указывал и на то, что школьники должны иметь и необходимую для обучения технику. Эксперт тогда также высказывал опасения по поводу использования приложения Zoom. По его мнению, большим вопросом является способность приложения Zoom обрабатывать видеопотоки от огромного количества детей одновременно. 2 апреля стало известно, что в Zoom нашли уязвимости для мошенников. 3 апреля в МОН решили отказаться от онлайн-обучения посредством стриминговых сервисов – министр образования и науки Асхат Аймагамбетов назвал «нереальным» и «неэффективным» такой способ обучения «в масштабах всей страны».