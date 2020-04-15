В Нур-Султане с 11 организаций сняли карантин

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Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ — В Нур-Султане с 11 организаций сняли карантин, сообщает официальный интернет-ресурс акимата столицы.

«В Нур-Султане карантин снят с 11 организаций, таких как объекты здравоохранения, автопарк №1, общежитие. На их территории неоднократно проводились работы по дезинфекции. В связи с продлением режима карантина работа общественного транспорта не будет возобновлена до конца месяца», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что режим карантина продолжает действовать на 16 объектах: три медорганизации, два общежития, 10 подъездов и частная компания.

«Территории оцеплены, посещение строго запрещается», — резюмируется в сообщении.

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