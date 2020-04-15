Золото значительно подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне

Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1741,9.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 26,05.

Стоимость унции золота в евро составила 1588,26 (+20,32), а в британских фунтах – 1383,07 (+15,71).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.