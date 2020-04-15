На 3% резко сократится глобальная экономика в 2020 году из-за пандемии коронавируса – МВФ

Алматы. 15 апреля. КазТАГ — На 3% резко сократится глобальная экономика в 2020 году из-за пандемии коронавируса, следует из нового доклада Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики, передает ТАСС.

«Вследствие (вызванной распространением коронавируса – КазТАГ) пандемии глобальная экономика, в соответствии с прогнозом, в 2020 году резко сократится – на 3%, что намного хуже, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. При таком базовом сценарии, предполагающем, что пандемия завершится во второй половине 2020 года и от усилий по (ее) сдерживанию можно будет постепенно отказываться, глобальная экономика, в соответствии с прогнозом, вырастет на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, которой оказывается политическая поддержка», — говорится в отчете МВФ.

Авторы доклада отметили, что «существует крайняя неопределенность вокруг прогноза глобального роста».

«Негативные экономические последствия (пандемии) зависят от факторов, налагающихся друг на друга таким образом, который тяжело предсказать, включая траекторию развития пандемии, интенсивность и эффективность мер (ее) сдерживания, масштабы перебоев в поставках, последствия резкого ужесточения условий на мировом финансовом рынке, сдвиги в устоявшихся моделях расходования средств, поведенческие изменения (такие как избегание населением торговых центров и общественного транспорта), последствия для (потребительского) доверия и волатильность цен на сырьевые товары», — предупреждает МВФ.

По свидетельству его экспертов, «многие страны сталкиваются с кризисом, состоящим из нескольких «слоев» и охватывающих шок для системы здравоохранения, внутренние экономические перебои, падающий внешний спрос, смену направления потока капитала и коллапс цен на сырьевые товары».

«Преобладает риск наихудшего исхода», — подчеркивает МВФ.

Согласно изложенной в докладе информации, в экономике США в текущем году ожидается спад в размере 5,9%, в следующем – рост на 4,7%. В Китае, как считает МВФ, в этом году спада, невзирая на глобальный кризис, не произойдет, рост экономики будет равен 1,2%, а в следующем – 9,2%. В зоне евро эксперты фонда предсказывают на этот год экономический спад в размере 7,5%, а на следующий – рост на 4,7%.

Согласно прогнозу, средняя цена одного барреля нефти будет равна в текущем году $34,80, а в следующем – $36,40.

«Базовые предположения, опирающиеся также на фьючерсные цены, заключаются в том, что средняя ежегодная цена в 2020 году составит $34,80 за баррель (понижение на 43,4%, если брать средний показатель 2019 года), а также $36,40 за баррель в 2021 году. Речь идет об используемой МВФ средней спотовой цене на нефть», — говорится в документе.

В нем подчеркивается, что «неопределенность (на мировом энергетическом рынке) чрезвычайно повышена в связи с непредсказуемым течением пандемии», вызванной распространением коронавируса.

Как отмечает в отчете главный экономист МВФ Гита Гопинат, на 2021 год прогнозируется «частичное восстановление» от кризиса «с темпами роста выше трендовых».

«Однако уровень ВВП будет оставаться ниже того тренда, который был зафиксирован до распространения вируса», причем сохраняется «значительная неопределенность относительно силы восстановления» мировой экономики, написала Гопинат.

По ее словам, не исключены «и, возможно, даже более вероятны, гораздо более худшие результаты роста», нежели сейчас указывается в докладе. Такого развития событий следует ожидать, как пояснил эксперт, к примеру, в том случае, если пандемия и меры по ее сдерживанию затянутся, более серьезные последствия ударят по развивающимся странам, в течение продолжительного времени будет сохраняться повышенный уровень безработицы.

«Этот кризис требует урегулирования в два этапа: сдерживание и стабилизация, за которыми следует восстановление», — заявила главный экономист МВФ.

Кроме того, Гопинат вслед за директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой подтверждает, что возникший экономический кризис будет, по всей видимости, самым серьезным со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Гопинат отметила, что потери мирового ВВП в результате распространения коронавируса нового типа могут достичь $9 трлн.

«Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от (мирового экономического) кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн – больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить», — заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.

По ее словам, речь идет о «по-настоящему глобальном кризисе, не затронутой не осталась ни одна страна».

Гопинат также заявила, что МВФ прогнозирует в случае затяжной пандемии отклонение показателей роста мировой экономики от базового сценария еще на 3% в худшую сторону в 2020 году и на 8% в 2021 году.

«Учитывая крайнюю неопределенность по поводу продолжительности и интенсивности кризиса в сфере здравоохранения, мы также изучаем альтернативные, более неблагоприятные сценарии. (…) Пандемия может не отступить во второй половине этого года, что приведет к более длительным мерам сдерживания (распространения вируса), ухудшению финансовых условий и дальнейшим нарушениям глобальных цепей поставок. В таком случае мировой ВВП сократится еще сильнее: дополнительные 3% в 2020 году и, если кризис в области здравоохранения продолжится в 2021 году, он может привести к сокращению мирового ВВП еще на 8% по сравнению с нашим базовым сценарием», — отметила она.