Есть шанс у Казахстана дистанцироваться от России в валютной политике? Нужна ли деноминация тенге из-за низкого курса к доллару? Вернется ли курс тенге в исходное положение?

Сейчас многие диванные эксперты только и говорят о том, что казахстанская валюта зависит от любого чиха в Кремле. Дескать, доллар здесь вообще ни при чем. Что по этому поводу думает аналитик Wall Street Invest Partners Данияр Джумекенов?

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– Давайте вспомним, изначально, когда только тенге был введен в оборот, он был привязан к рублю или это миф? Давайте расставим акценты – какая валюта и от чего зависит? Почему тенге в марте отметился очередным глубоким падением?

– Казахстан получил свою собственную валюту позже других республик бывшего СССР. Долгое время ходили разговоры лишь о политической независимости республик, тогда как советскую финансовую систему планировалось сохранять. Все эти рассуждения закончились в 1993 году, когда российский центробанк начал изымать из обращения все банкноты, выпущенные с 1961 до 1992 года. В ноябре 1993 года в Казахстане произошел обмен советских рублей на новую валюту – тенге. Именно на этом моменте можно поставить точку в совместной экономической истории двух стран и обращении рубля на территории Казахстана.

Несмотря на развал СССР и появление возможности по выходу на внешние рынки, экономики стран СНГ по-прежнему серьезно зависят друг от друга. Если же говорить конкретно о Казахстане и России, то тут идет речь не только о крупном объеме рублевого экспорта в республику (составляющего порядка 40% от общей внешней торговли), но и общих драйверах, оказывающих влияние на валюты – сильная зависимость от сырьевых рынков.

Хороший пример – это недавнее падение нефтяных цен, в ходе которого рубль подешевел на 22%, а тенге на 20,5%.

Еще одной причиной, стоящей за положительной корреляцией двух валют, является территориальная составляющая. Как правило, когда появляется плохая новость касательно экономики страны, например санкции против России, инвесторы начинают продавать не только активы «проблемного» государства, но и всех соседних стран. Россия и Казахстан не только находятся рядом и являются бывшими республиками СССР, но и входят в ЕАЭС.

Аналогичная картина наблюдается и по другим странам: например, плохие макроданные по немецкой промышленности оказывают негативное влияние на активы остальных европейских государств. Даже на Великобританию, хотя за годы нахождения в ЕС они так и не отказались от фунта стерлингов.

За свою непродолжительную историю тенге пережил несколько серьезных падений стоимости во время глобальных экономических катаклизмов: в 1999 году он обесценился на 65%, в 2009 году — на 25%, 2015 на — 35%. Казахстан в этом плане не уникальная страна.

– Привязан ли каким-то образом азербайджанский манат к рублю? Хотелось бы понять, почему азербайджанская валюта во много раз дороже российского рубля, а казахстанская, наоборот, в 6 раз дешевле. И это несмотря на то, что в целом азербайджанская и казахстанская экономики схожи.

– Давайте не забывать о том, что к середине нулевых азербайджанский манат настолько обесценился, что власти решили провести деноминацию в соотношении 5000:1!

Таким образом, если раньше в руках у населения находились банкноты с большим количеством нулей: самыми популярными были 1 000, 5 000, 10 000 манат, то в 2006 году они были вычеркнуты, а «новый» манат стал стоить дороже доллара.

Правда, негативную тенденцию по обесцениванию валюты это действие не переломило: с 2015 года курс маната к доллару упал на 117%.

Напомню, что, например, деноминация проводилась и в Белоруссии — в период с 1992 года несколько раз!

Серьезных экономических выгод деноминация не несет. Разве что отпадает необходимость выпускать мелкие дешевые банкноты, себестоимость которых может существенно превосходить номинальную стоимость.

– В общем, эта история с деноминациями учит, что она не имеет особенного смысла?

– Я хочу сказать, что оценивать экономику страны, исходя из курса ее валюты к доллару, не имеет никакого смысла. Иначе можно прийти к выводу, что Каймановые острова, Иордания и целый ряд других ближневосточных стран более развиты в экономическом плане, чем ЕС или США. При этом, Япония, занимающая третье место по размеру ВВП в мире, с курсом в 108 йен за доллар окажется в худшем положении, чем Ливия, где за доллар дают всего 1,42 динара.

– Хорошо, тогда, может быть, ответите на вопрос, какая из экономик – российская, азербайджанская или казахстанская крепче? Где народ живет лучше?

– Обычно, когда хотят сравнить финансовое положение граждан разных стран рассматривают такой показатель как подушевой ВВП, который отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, с учетом паритета покупательной способности, в пересчете на одного жителя.

Методики существуют разные. Например, по расчетам МВФ, в 2018 году Россия по этому показателю находится на 50 месте, Казахстан на 53, а Азербайджан на 74. В то время как по версии Всемирного Банка, Казахстан был на 54 месте, Россия на 56, а Азербайджан на 78.

Можно прийти к выводу, что люди в Казахстане и России живут примерно в одинаковых условиях, тогда как Азербайджан все еще отстает от них, несмотря на богатые природные ресурсы и, если хотите, более высокий курс национальной валюты доллару.

– Как будет развиваться ситуация для казахстанской валюты в 2020 году? Можно ли создать какие-то сценарии?

– Судьба тенге во многом будет зависеть от длительности карантинных мер, которые оказывают негативное влияние как на глобальную экономику в целом, так и на Казахстан в частности. Без отмены карантина бизнес продолжит находиться в парализованном состоянии, а спрос на нефть будет держаться на низком уровне, из-за чего на тенге будут оказывать давление сразу два фактора. Благодаря договоренностям ОПЕК+ тенге вполне может укрепиться до 425 за доллар.

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