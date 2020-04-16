Антикризисная программа в банковской сфере нацелена на поддержку заемщиков

Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Антикризисная программа в банковской сфере после снятия режима чрезвычайного положения (ЧП) будет нацелена на поддержку заемщиков, сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олег Смоляков.

«Планы больше нацелены на поддержку заемщиков банков. Если оставить все, как есть, то после завершения режима ЧП и постепенного восстановления спроса очевидно, что определенный процент предприятий не сможет в полном объеме обслуживать свои обязательства, это приведет к росту просрочек, необходимости формирования провизий. Наша задача – найти оптимальные возможности поддержки заемщиков, потому что их платежеспособность – способность банков в будущем качественно предоставлять свои услуги», — сказал Смоляков на брифинге в четверг.

Так он полагает, что в первую очередь необходимо обеспечить снижение долговой нагрузки заемщиков, создать наиболее комфортный график обслуживания ими платежей и таким образом влиять на параметры стабильности банковского сектора.

«Такие планы мы разрабатываем и с учетом стресс-тестов будем актуализировать», — добавил первый зампред Агентства.

Между тем, Смоляков сообщил, что предполагается изменение определенных правил и для банков, чтобы они могли высвободить капитал и кредитовать своих заемщиков.