Фермеры Казахстана получили менее 20% запланированного на апрель объема дизтоплива

Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ — Фермеры Казахстана получили менее 20% запланированного на апрель объема дизельного топлива, сообщает пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК.

«На апрель 2020 года запланировано выделение 138 тыс. тонн дизельного топлива, однако на сегодняшний день было отгружено всего 27 тыс. тонн, то есть 19,4% от месячного объема», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве отметили, что во исполнение поручения главы государства, минэнерго были проведены консультации с основными ресурсодержателями, участвующими в поставке дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей (СХТП).

«По итогам (консультаций – КазТАГ) рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2020 года была снижена со Т194 тыс./тонна (Т161/литр) до Т174 тыс./тонна (Т144/литр) (включая НДС) (на условиях FCA – станция отгрузки), начиная с 1 апреля», — заверили в МЭ.

По данным минэнерго, в апреле цена дизтоплива с учетом доставки, хранения и маржи оператора будет составлять Т165/литр при средней розничной цене на АЗС Казахстана порядка Т188/литр.

«Для бесперебойного проведения весенне-полевых работ у фермеров есть возможность закупать плановые объемы топлива по новым ценам, не останавливая посевную работу, весь запланированный объем имеется в наличии и отгружается в соответствии с заявками сельхозоператоров, определенных местными исполнительными органами. Также акиматами регионов должны контролироваться вопросы обеспечения фермеров дизельным топливом, согласно запланированным объемам. В данный момент считаем необходимым акиматам регионов совместно с региональными филиалами НПП взять на себя контроль своевременного оформления заявок на приобретение дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ, а также обеспечить эффективность локальной процедуры передачи фермерам дизельного топлива, согласно запланированным объемам», — подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, всего на проведение весенне-полевых работ запланировано выделение около 390 тыс. тонн дизельного топлива.

«За февраль-март сельхозпроизводителям было выделено 10,3 и 103 тыс. тонн, соответственно. За этот период было освоено 5,3 и 74,2 тыс. тонн. К примеру, Акмолинская область выбрала за март всего 67% от плана, на 14 апреля – 7%. При этом все запланированные объемы дизельного топлива имеются в наличии, и отпускаются по заявкам сельхозоператоров, определенных местными исполнительными органами», — резюмировали в минэнерго.

Напомним, 31 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил правительству задачу по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до Т165 за литр или на 15% от рыночной цены. В этих рамках, по его словам, фермерам будет выделено около 390 тыс. тонн дизтоплива по льготной цене.

8 апреля первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заявил, что с учетом средних расходов операторов цена дизтоплива для сельхозпроизводителей якобы составляет Т165 за литр, что, по утверждению замглавы минсельхоза, «дешевле на 13-15% от рыночной стоимости». По его словам, в рамках исполнения поручения главы государства министерством энергетики с 1 апреля установлена среднерыночная цена на дизельное топливо: с НПЗ – Т174 тыс. за тонну, или Т144 за литр.

9 апреля МИА КазТАГ со ссылкой на «Нашу газету» сообщало, что купившие дизтопливо в марте поставщики в Казахстане не намерены удешевлять «солярку» за свой счет. Позже агентство опросило ряд фермеров в разных областях Казахстана и многие сообщили, что еще не получили дизтопливо по Т165 за литр, и даже не слышали об этом. В этот же день председатель Акмолинского филиала Союза фермеров Казахстана (СФК) Канат Сулейменов сообщил, что не все адекватно отнеслись к поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о снижении цен на дизельное топливо для агропромышленного комплекса (АПК).