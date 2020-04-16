Сагинтаев утверждает, что ситуация с вывезенными за Алматы бездомными – это слухи

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назвал слухами ситуацию с вывезенными за пределы города бездомными, передает корреспондент агентства.

«Было много вопросов о том, что они в этой ситуации остались на улице, никому не нужны. Есть даже слух, что якобы их вывезли за пределы города. Мы знаем эту ситуацию, мы не оставляли их. Мы все время мониторили и контролировали передвижение», — заявил Сагинтаев в четверг в ходе онлайн-конференции.

По его словам, в Алматы разбили для бездомных палаточный городок на 300 мест.

«Поставили койки, предоставили одежду, белье, питание. Территорию очистили, вокруг поставили освещение, по периметру поставили посты наблюдения, чтобы они никуда не ходили или их не побили. Среди них смотрим, может быть, кого-то в дома престарелых пристроим или приюты», — уверяет аким.

Напомним, 2 апреля МИА КазТАГ сообщало, что «пропавших» алматинских бездомных нашли в поле за городом под дождем. Мужчины на видео сообщили о том, что их на «Газели» вывезли из района «Саяхата» за город и оставили. Автор видео сообщил как о молодых, так и пожилых людях, вывезенных за пределы Алматы. До пресс-секретаря акима Алматы Асета Мукажанова журналистам тогда не удалось дозвониться – он отклонил звонки редакции.

На следующий день – 3 апреля официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек выступила с утверждением о том, что мужчины, фигурировавшие на видео с бездомными, якобы выявлялись полицейскими. Однако в тот же день агентство получило видео-опровержение утверждений Азирбек – на кадрах оказались полицейские и бездомные на том же месте, где ранее обнаружил бомжей житель Алматинской области.