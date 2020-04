Тайна подлинного уровня смертности от коронавируса

Вероятно, самым большим остающимся без конкретного ответа вопросом о Covid-19 является тот, который касается истинного количества тех людей во всем мире, которые заразились вирусом

Издание New York Magazine опубликовало статью Джеймса Д.Уолша под названием «The Mystery of ‘Excess Fatality‘» — «Тайна «излишней смертности».

В ней говорится так: «Немногим менее двух недель назад итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала результаты неофициального исследования, которые, как представляется, свидетельствуют о том, что в некоторых регионах страны некононавирусная смертность росла с угрожающей скоростью наряду с подтвержденной смертностью от COVID-19 – что общее количество смертей увеличилось в шесть раз по сравнению с предыдущими годами. На случаи кончины, официально приписываемые коронавирусу, приходилась лишь четверть прироста.

И Италия не одна такая. В Испании газета El País заполучила в свое распоряжение результаты исследования, которые показали, что уровень смертности в некоторых регионах почти удвоился, и лишь небольшая часть такой «излишней смертности» официально отнесена на счет COVID-19. Так в чем же причина всех этих смертей? Окажется ли повсюду в конечном итоге количество связанных с пандемией смертных исходов гораздо более многочисленным, чем казалось в свое время.

Ответ на такие вопросы зависит от баланса двух факторов. Какая доля «лишних смертей» приходится на тех пациентов, которые были носителями COVID-19, но у которых не был диагностирован коронавирус? И сколько насчитывается пациентов с другими заболеваниями, которые не могут получить правильное лечение в перегруженных больничных системах?

Количество связанных с первым фактором случаев, вероятно, больше, чем вы думаете. Италия протестировала около 200 тысяч человек. И подтвердила 111 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Но эксперты говорят, что истинное количество вирусоносителей может достигать 6 миллионов. Люди, которые умирают дома или в домах престарелых, не проверяются на коронавирус, и их смерти могут быть классифицированы как следствие таких основных болезней, как хроническое заболевание легких или деменция.

В конечном итоге число погибших в результате пандемии значительно увеличится вследствие двух факторов; вопрос только в том, из-за какого именно фактора».

Газета Financial Times опубликовала материал Камиллы Ходжсон под названием The mystery of the true coronavirus death rate» — «Тайна подлинного уровня смертности от коронавируса».

В нем излагается следующее: «Майк Райан, исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, выделил четыре фактора, которые могут способствовать появлению различных показателей смертности: кто заразился, какой стадии эпидемия достигла в стране, сколько тестов проводит страна, и насколько хорошо справляются с ситуацией разные системы здравоохранения.

Но есть также и другие основания для сомнений. В том числе вопрос о том, сколько жертв коронавируса умерло бы от других причин, если бы не было пандемии. В обычный год в мире умирает около 56 миллионов человек — в среднем около 153 тысяч людей в день.

Вероятно, самым большим остающимся без конкретного ответа вопросом о Covid-19 является тот, который касается истинного количества тех людей во всем мире, которые заразились вирусом. Без этой информации невозможно рассчитать точный показатель смертности.

У многих инфицированных людей симптомы будут проявляться слабо или вовсе не будут проявляться, и они не попадут в данные по заболеваемости, пока не пройдут тестирование. Поскольку ресурсы ограничены, и разные страны проводят тестирование в различных масштабах, характер информационного пробела представляется неоднородным».

***

