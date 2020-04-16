Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – Четыре медучреждения и два общежития закрыты на карантин в Нур-Султане, сообщает пресс-служба акима столицы.

«Всего в Нур-Султане на 16 апреля карантин действует на 22 объектах: четырех объектах здравоохранения, двух общежитиях , ГККП ЦСО «Шарапат», в ЖК по ул.Улы-Дала, 17/1, ул.38, д.10, ул.Е-10, д.2, ул.Бастобе,33, ул.Сыганак, 18/1, ул.А.Чехова, 40, ул.Мусрепова,7, ул. Рыскулбекова,8а, ул.Брусиловского,18, ул.187, д.20, ул. Иманова, 41, в домах, расположенных в квадрате улиц Абылайхана-Рыскулбекова- Мусрепова-Мустафина», — говорится в сообщении в четверг.

Карантин снят с автопарка №1, двух общежитий, 10 подъездов, трех медорганизаций.