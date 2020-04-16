Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ — Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1341, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Всего в стране подтверждены 1341 случаев регистрации коронавируса», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12.25 16 апреля в Казахстане.

По данным оперштаба, 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ) зарегистрированы в Нур-Султане (три случая), Северо-Казахстанской (один), Акмолинской (один), Жамбылской (один), Алматинской (четыре) областях.