Как вкладчику поймать более высокую доходность

Мартовские потери
Население подсчитывает убытки от мартовского падения тенге. Те, кто хранил деньги в национальной валюте на депозитах в банках, в очередной раз не досчитались своих сбережений в долларовом эквиваленте.
«Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 0,1% до 10 802,1 млрд тенге, в иностранной валюте снизился на 1,5% до 7 776,7 млрд тенге. Уровень долларизации на конец февраля 2020 года составил 41,9% (в декабре 2019 года – 43,1%)», — отчитался Национальный банк по итогам февраля.
При этом депозиты физических лиц в тенге увеличились на 2,4% до 5,445 трлн. тенге, в иностранной валюте – на 4,7% до 3,952 трлн. тенге (42,1% от депозитов физических лиц). Как видим, большую часть своих сбережений население хранит в тенге. Объяснение этому простое: сумма гарантирования больше (10 млн. тенге на одного вкладчика в одном банке по несрочным и срочным депозитам в тенге и 15 млн. – по сберегательным депозитам в тенге), да и вознаграждение выше. По депозитам в иностранной валюте гарантия – всего 5 млн. тенге в эквиваленте и доходность чисто символическая – всего 1%.
Большинство вкладчиков, безусловно, храня деньги в национальной валюте, надеются на высокую доходность. Она и вправду есть. Но при этом присутствует высокий риск обесценения национальной валюты. Этот риск есть, но он не всегда реализовывается. Например, реализовался в 2015 году: в январе средний курс доллара составил 183,7 тенге, а в декабре – 322,84. Затем были относительно спокойные 2016-2019 годы, в 2017 году вообще был полный штиль: среднее значение курса доллара за год было минимальным за пятилетку – 326.
И вот в 2020 году тенге неожиданно и глубоко просел – под давлением резко подешевевшей нефти и пандемии коронавируса. Падение на 17,4%.
Таким образом, доходность на депозит в тенге, если считать в эквиваленте к доллару, попросту была съедена мартовским обесценением тенге. Для самых доходных депозитов (сберегательных) – это доходность одного года и даже больше. Для обычных депозитов – это доходность практически двух лет: средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте для физических лиц в феврале 2020 года составила 8,9% (в феврале 2019 года — 9,5%).
Часть казахстанцев, впрочем, как всегда, прозорлива. В январе 2020 года население купило наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 163,4 млрд. тенге. В феврале сумма покупки упала до 137,1 млрд. тенге. И спросом пользовался не только доллар.
«Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 45,2%, или 61,9 млрд тенге, российских рублей – 40,5%, или 55,6 млрд. тенге, евро – 14,3%, или 19,6 млрд. тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США уменьшились на 40,9%, евро – на 16,1%, расходы на покупку российских рублей увеличились на 61%», — говорится в отчете Национального банка РК.
Как заработать на депозите
Как правильно выбрать вклад? Этот вопрос очень актуальный, учитывая, что многие вкладчики пока так и не смогли разобраться в таких принципиальных вопросах, как валюта вклада и вид вклада.
В 2018 году, когда в Казахстане появилась полноценная классификация вкладов, вкладчики получили возможность из трех видов депозитов выбрать тот, который подходит под личные цели и приоритеты.
«Если вам нужен денежный резерв на непредвиденные расходы – выбирайте несрочный депозит. Пополнение и снятие денег – без ограничений. Собираете крупную сумму, но хотите сохранить за собой возможность снять деньги досрочно – выбирайте срочный депозит. Пополнение – без ограничений, возможно частичное снятие, но с потерей вознаграждения. Хотите ускорить накопление за счет максимально выгодной ставки – выбирайте сберегательный депозит с пополнением. Ваша цель – инвестировать капитал на максимально выгодных условиях и не рисковать? Выбирайте сберегательный вклад без пополнения», — советуют в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.
В эту квинэссенцию советов КФГД также добавляет еще один немаловажный ингредиент, которым пользуются все профессиональные инвесторы: необходимо диверсифицировать ваши сбережения. Как по валюте, так и по видам депозита.
«Разные вклады решают разные задачи. Комбинируйте – это позволит вам иметь «финансовую подушку безопасности», которой вы сможете воспользоваться в любой момент, и получать все привилегии по безотзывному вкладу – максимальный доход и повышенную гарантию», – справедливо отмечают в фонде.
Мы со своей стороны добавим еще один лайфхак. В данный момент, до 1 мая с.г. действуют повышенные ставки вознаграждения на все виды депозитов. Например, на несрочные депозиты (привычные) вознаграждение составляет 12,5%. С 1 мая карета превратится в тыкву, и этот вид депозита можно будет разместить под 12%. Вознаграждение на срочные депозиты (3 и 6 мес.) тоже упадет – с 13 до 12,5%. Сберегательные депозиты сейчас тоже оцениваются дороже – на 3 и 6 мес. – 14% (с 1 мая будет 13,5%), на 12 мес. – 15,1% (14,7%), на 24 мес. – 15,5% (14,8%).
Вывод следующий: если у вас есть возможность переоформить несрочный вклад – сделайте это. Если по срочным или сберегательным вкладам подошел срок погашения – переоформите в апреле. Если у вас хранятся деньги под подушкой и вы раздумываете, класть ли их на депозит, то сделайте это сейчас. Все активности, которые вы планировали совершить в отношении депозитов в мае-июне, сделайте в апреле.
КОНСТРУКТОР ДЕПОЗИТОВ
|Несрочный вклад
|Срочный вклад
|Сберегательный вклад
|Мобильность
|***
|**
|*
|Доходность
|*
|**
|***
|Финансовый резерв на непредвиденные расходы
|Постепенное накопление под повышенную ставку
|Неприкосновенный капитал и безопасные инвестиции
|Предельная ставка по годовым вкладам с пополнением
|12,0%
|10,7%
|13,0%
|Предельная ставка по годовым вкладам без пополнения
|12,0%
|12,2%
|14,7%
|Досрочное снятие
|Без ограничений в пределах неснижаемого остатка
|Частично и полностью
|Только полностью
|Санкции при досрочном снятии
|Нет
|Частичная потеря вознаграждения
|Полная потеря вознаграждения
|Срок выдачи денег при досрочном снятии
|Не более 7 дней
|Не более 7 дней
|Не менее 30 дней
|Гарантия по вкладам в тенге
|10 млн. тенге
|10 млн. тенге
|15 млн. тенге
|Гарантия по вкладам в валюте
|5 млн. тенге
|5 млн. тенге
|5 млн. тенге
Источник: КФГД
ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСРОЧНОГО ИЗЪЯТИЯ ДЕПОЗИТОВ
|
Несрочный вклад – ставка вознаграждения выше инфляции
|
Срочный вклад
|
Сберегательный вклад – максимум доходности
|Максимум мобильности
|Меньше мобильности
|Минимальная мобильность
|Пополняйте и снимайте деньги с депозита в любой момент
|Допускается и частичное, и полное снятие денег с депозита
|Допускается только полное досрочное снятие
|Выдача денег – не позднее 7 дней после уведомления банка
|Выдача денег при досрочном снятии – через 30 дней после уведомления банка
|При досрочном снятии вознаграждения снижается. Уточните точные условия в банке
|При досрочном снятии вознаграждения выплачивается по ставке 0,1% годовых, независимо от того, сколько деньги фактически находились в банке
Источник: КФГД
*Ограничения досрочного снятия денег со сберегательных вкладов одинаковы во всех банках – это норма регулируется на уровне Гражданского кодекса РК. Возможное снижение вознаграждения при досрочном снятии денег с несрочного и срочного вклада регулируется договором банковского вклада.
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