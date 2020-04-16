Квота по трудоустройству лиц с инвалидностью не выполняется – МТСЗН РК

Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Квота по трудоустройству лиц с инвалидностью не выполняется.

«С 6 апреля 2016 года местными исполнительными органами устанавливаются квоты рабочих мест для инвалидов в размере от 2% до 4% от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда. В настоящее время по РК установленная квота составляет 16,5 тыс. человек при списочной численности работников в данных предприятиях – 561,7 тыс. человек. При этом в рамках квоты трудоустроено всего 4 тыс. человек, вне квоты – 8,9 тыс. Резерв – 3,6 тыс. человек (22% от квоты). Таким образом, квота по трудоустройству лиц с инвалидностью на сегодняшний день не выполняется», — говорится в подготовленной министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК концепции к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

В этой связи по опыту таких стран, как Канада и Финляндия, планируется ввести норму, ограничивающую участие в государственных закупках для крупных и средних предприятий, не выполняющих квоту на трудоустройство инвалидов.

«Внедрение данной нормы позволит существенно увеличить количество занятых лиц с инвалидностью», — считают разработчики поправок в закон.

Также по опыту Японии и Германии планируется предусмотреть механизм, при котором компания вместо исполнения квоты по трудоустройству инвалидов может оплатить компенсацию.

«Собранные средства будут аккумулироваться в специально созданном фонде и использоваться для содействия инвалидам в трудоустройстве (на обучение, оплачиваемые стажировки, создание специальных рабочих мест и т.д.)» — говорится в концепции законопроекта.