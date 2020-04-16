Крушение самолета в Караганде является четвертым аварийным инцидентом с МИГ-31 в РК

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Крушение боевого самолета в Караганде является четвертым аварийным инцидентом с истребителем-перехватчиком МИГ-31 в Казахстане, причем все три предыдущих аварийных случая тоже произошли в Карагандинской области, передает корреспондент агентства.

16 февраля 2007 МИГ-31 разбился в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области при выполнении учебно-тренировочного полета. Экипаж – командир корабля капитан Федотов Д. С. и штурман-летчик майор Леонтьев А. А. – погиб.

12 ноября 2008 года МИГ-31 во время учебно-тренировочного полета произвел аварийную посадку и повредил стойки шасси. Самолет отклонился от заданной траектории во время захода на посадку, из-за чего был вынужден садиться аварийно. При этом он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж – два летчика – не пострадал. Военные тогда отмечали, что самолет подлежит ремонту.

23 апреля 2013 года в районе села Просторное Шетского района Карагандинской области во время проведения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу еще один МИГ-31 – бортовой №2 под управлением полковника Едигеева М. О. (командир авиабазы) и штурмана майора Галимзянова Р. Р. (его заместитель). Причиной катастрофы назвали отказ техники. Экипаж в составе двух человек успел катапультироваться. Командир корабля полковник Марат Едигеев погиб.

МИГ-31 – двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в СССР в ОКБ-155 (ныне ПАО «РСК «МиГ») в 1970-х годах. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. По словам разработчиков и военных, группа из четырех самолетов МиГ-31 может контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. Самолет эксплуатируется вооруженными силами лишь двух стран – помимо Казахстана это Россия, где в 2014 году решено возобновить производство данного типа боевых воздушных судов. По состоянию на 2017 год Казахстан имел на вооружении 25 МИГ-31Б/МИГ-31БС/МИГ-31ДЗ.