Требуется уход врача

Непотопляемость главного санитарного врача Алматы Айзат Молдагасимовой может стоить медицинским «генералам» карьеры, а «рядовым» - веры в «слышащее» государство

Героиней (а вернее, антигероиней) нашего военного времени стала глава департамента контроля товаров и услуг, а проще говоря, санитарно-эпидемиологической службы Алматы Айзат Молдагасимова. Именно вокруг персоны главного санитарного врача южной столицы кипят сегодня страсти онлайн и оффлайн. Медики, да и не они одни задаются недоуменным вопросом: почему она до сих пор не уволена?

Действительно, за Айзат Балтагуловной густым шлейфом тянутся скандалы. То она, прилетев из-за границы и не пройдя вроде бы обязательной для всех самоизоляции, активно участвует в заседаниях-совещаниях, то учит алматинцев носить маски, сама делая это неправильно, то и вовсе заявляет, что ношение масок – вовсе не тотальная необходимость, «отменяя» тем самым строгие рекомендации ВОЗ. В общем, зажигает по полной.

Вдобавок ко всему, ее обвинили в начислении себе любимой самой большой премии из денег, которые перечислил нескольким медицинским организациям Народный банк. «Известно, что в начале апреля Народный банк выделил спонсорскую помощь для поддержки медработников Т33 млн. Известно, что она себе выписала самую большую премию, а также в списке имеются давно уволенные сотрудники. А многие рядовые санитарные врачи районов города, которые непосредственно работали на очаге COVID-19, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, так и не получили этой премии. Прошу Halykbank предоставить список лиц, кому была выплачена премия из выделенных Т33 млн. Прошу Молдагасимову Айзат, в рамках статьи 52 Закона о государственной службе, опровергнуть мои доводы публично. В противном случае мои доводы прокуратура города Алматы и департамент агентства РК по делам государственной службы по городу Алматы считать не опровергнутыми, а значит неопровержимыми. И вот такой Молдагасимовой государство доверило распределять материальную помощь медработникам. Уверен, что в этом вопросе будет хаос и неразбериха и это вызовет волну социального напряжения и протестов», – написал в Facebook детский невропатолог Каиргали Конеев.

И что? Думаете, после этого глава Минздрава Елжан Биртанов объявил о начале служебного расследования и предложил подчиненной хотя бы уйти в отпуск до его окончания? Нет, Елжан Амантаевич просто промолчал как и аким Алматы Бахытжан Сагинтаев, не отреагировавший ранее на рекомендацию Общественного совета города. «Если главный санитарный врач города, прилетев вместе с зараженным, пошла не в карантин, а несколько дней ходила на работу и на совещания, ее надо уволить с запретом занимать аналогичные должности», – написал тогда член совета Марат Шибутов на своей странице в Facebook).

Зато сама г-жа Молдагасимова активно реагировала на «происки врагов». Причем, зачастую только усиливая этой реакцией волну негатива в свой адрес. К примеру, вот так она ответила на обвинение в «самопремировании»: «Я и специалисты санитарной службы надбавку в рамках работы данной комиссии не получаем и не получим. Это недостоверная информация, и вводить в заблуждение считаю неправильным. Мы получаем только от Министерства здравоохранения Республики Казахстан и последний раз получали от нашего Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК на праздник Наурыз мейрамы». Halyk bank перечислил благотворительную финансовую помощь из собственных средств, без удержаний, в том числе специалистам санитарной службы города». Спрашивается, что это доказывает? Хотя, будучи членом комиссии по организации финансовой помощи медикам, могла бы обнародовать документы, свидетельствующие, что она не пользовалась служебным положением в личных целях. И все — вопрос, как говорится, был бы исчерпан! Все «наезды» того же Канеева и других «недоброжелателей» в таком случае выглядели бы банальным сведением счетов за прошлые обиды (Конеев, к примеру, был одним из проигравших в прошлом году в суде, постановившем ответчикам выплатить ей по 330 тысяч тенге за ущерб достоинству и деловой репутации). А теперь эта история с приватизацией ее братом детской стоматологической клиники в Алматы всплывает снова, добавляя негатива в ее и без того небезупречный «анамнез».

Более того, Айзат Балтагуловна делает все новые заявления, заставляющие фейсбукчан поражаться ее непотопляемости. Когда 11 апреля стало известно, что 12 из 14 новых заразившихся «короной» в Алматы медики Центральной городской клинической больницы Алматы (позже эта цифра выросла до совершенно неприличных размеров), главный санврач города обвинила в этом… их самих.

Тут уж поднялся шквал возмущения, не выдержала даже эпатажная блогерша Асель Баяндарова. До сих пор ее целевой аудиторией была исключительно «озабоченная» часть мужчин, но на сей раз дива с медицинским дипломом опубликовала в ФБ настоящий гражданский манифест. Для начала Асель, не персонифицируя адресата, напомнила г-же Молдагасимовой об основных задачах санитарно-эпидемиологической службы, назвав в их числе такие, как «выявление очагов заражения, локализация больных, чтобы других не заразили, зачистка очагов; организация потока больных в медицинские учреждения с целью разделения, на инфицированных, возможно — инфицированных и вероятностно чистых при другой экстренной патологии. Данный пункт позволит уменьшить количества заражённых, чтобы возможно инфицированные не инфицировали других; защита медперсонала. Организация диагностики вне стен госпиталя, чтобы не обсеменять больницы и не увеличивать риск заражения медперсонала (опыт юго-восточных стран и Америки). Организация рабочего пространства таким образом, чтобы врач как можно меньше проводил время с больным. Основное орудие врача – мозг».

Последняя фраза особо впечатляет, причем, судя по соцсетям, не меня одного. «Зачем она продолжает что то говорить, когда к ее персоне такое пристальное внимание общества? «Но мы считаем, у него (сотрудника ее департамента, посещавшего ЦГКБ Алматы до вспышки COVID-19 среди медперсонала – авт.) не патогенная форма, так как из близкого контакта — 13 человек, включая семью и детей, — никто не заразился. Поэтому он исключен как источник заражения», — прокомментировала глава департамента. О чем она говорит? Это же 2 курс мединститута — «Микробиология», это же 4 курс — «эпидемиология», 4 курс — «инфекционные болезни». И самое главное, это хлеб эпидемиолога. Она допустила такую же ошибку, как если бы гаишник сказал бы на красный можно ехать, а на зелёный – стой. К Вашему сведению, уважаемая Молдагасимова Айзат, непатогенный штамм он непатогенен никому, а патогенный штамм может протекать в виде носительства (нет проявления болезни), скрытой форме, абортивной форме и типичной формы.

Для тех, кто не медик скажу — новый вирус «COVID-19» это все один штамм. Он высокопатогенный считается даже у носителя. Между прочим, она член Оперативного штаба. Представляете какие она совету даёт Штабу?» — недоумевает в ФБ Каиргали Конеев.

Даже Олжас Худайбергенов – экономист, по определению далекий от медицины, обвиняет госпожу санврача, не выбирая выражений. Как бы подхватывая реплику доктора Конеева, внештатный советник президента страны пишет: «Но меня удивляет другое — эти врачи помогают обществу, берут удар на себя, а теперь заразились. И тут санитарный врач (которая уже успела побывать героем двух скандалов, резко снижающих уровень доверия к ней, и которую министр никак не может уволить, несмотря на все эти скандалы) решила обвинить их самих, мол, сами виноваты. Это настолько отвратительная позиция делать заболевших врачей виноватыми! В других странах врачи тоже заболевают коронавирусом, но там к ним почет и уважение, а заболевание считают подвигом, как ранение на поле боя, выделяется доп.материальная поддержка, а у нас санитарный врач г.Алматы, миссис «Может быть», считает правильным обвинять их. Что ожидать остальным врачам, которые все еще здоровы, но тоже могут заболеть? Их тоже обвинят? Этот тот самый случай, когда неправильный человек делает неправильные заявления. Очень надеюсь на ее скорую отставку!».

Этой надеждой последние недели живет всё медицинское сообщество Алматы. Врачи, пожалуй, впервые за многие годы готовы протестовать, судиться за свое профессиональное достоинство, за свою честь. На этом фоне пассивность Минздрава, мягко говоря, удивляет. Глава ведомства –человек опытный и явно не глупый – не может не понимать: «фактор Молдагасимовой» опасен и для его собственной карьеры, тем более сейчас – в провозглашенную президентом Токаевым «слышащем государстве». Или г-ну Биртанову не хватает аппаратного веса, чтобы не просто услышать, но и сделать? Так или иначе, командированный в город для разбора полетов вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров в среду ясно дал понять, что его ведомство не намерено расставаться с Айзат Молдагасимовой – по крайней мере, до полной победы над вирусом. «Сейчас не время для разборок» — отрезал он, вызвав в соцсетях новую волну версий о чудесной «заговоренности» главного санврача.

В комментариях пользователей высказывались самые экзотические предположения о высоких покровителях Айзат Балтагуловны. Прозвучал и явный намек одного из ФБ-активистов на некое подковерное противостояние нынешнего мэра Алматы и брата главы санитарной службы Азамата Молдагасимова, чьи бизнес структуры получали крупные заказы на строительство дорог и благоустройство мегаполиса в эпоху акимства Бауыржана Байбека (к слову, именно при нем она села в свое нынешнее кресло).

Так это или нет – утверждать трудно. Одно лишь очевидно: серия скандалов вокруг Айзат Молдагасимовой демонстрируют глубочайшую пропасть, разделяющую медицинских «генералов» и рядовых бойцов, рискующих здоровьем и жизнями на антивирусном фронте. Не только соцсети, но и ленты информагентств пестрят исповедями отчаявшихся врачей, готовых уйти из профессии и даже уехать из страны «после коронавируса».

А теперь представьте: сегодня в государстве разочаруются (несмотря на беспрецедентные финансовые посулы президента) врачи, завтра — намаявшиеся с карантинной дистанционкой учителя… Страшно подумать, в какой стране мы рискуем проснуться послезавтра …

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