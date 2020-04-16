Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Около 40 казахстанцев застряли на Северном Кипре, передает корреспондент агентства.

«Я являюсь гражданкой Казахстана и сейчас нахожусь на Северном Кипре. Из-за сложившейся ситуации не могу вернуться на Родину. Нас здесь около 40 человек, которые хотят вернуться в Казахстана. С других стран забирают наших соотечественников, здесь так же есть и студенты. Мы обращались в МИД и к консулу – пока тишина. Я смотрю, из других стран забирают наших граждан. Власти Северного Кипра сказали, что организовать самолет обойдется в $98 тыс.», — сообщила редакции МИА КазТАГ в четверг житель Алматы Айгуль Хабибуллина.

В министерстве иностранных дел информацию о группе казахстанцев на Северном Кипре подтвердили, однако опровергли сведения о том, что не было реакции со стороны дипломатов.

«Пока из Северного Кипра регулярные рейсы летали, мы им сказали, что им нужно добраться до Стамбула, оттуда мы предлагали им вернуться на Родину репатриационным рейсом. Они отказались, заявив, что им нужен бесплатный самолет – но никакая авиакомпания не будет возить пассажиров бесплатно. Все репатриационные рейсы, которыми казахстанцы сейчас доставляются на Родину – это платные чартерные рейсы, каждый сам оплачивает свой перелет. Регулярные авиаперевозки по всему миру сейчас не осуществляются», — сказал корреспонденту агентства официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.