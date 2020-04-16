Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ — На 70% снизился спрос на авиатопливо в Казахстане из-за коронавируса, сообщает пресс-служба АО «НК «КазМунайГаз».

«В апреле 2020 года значительно снизился спрос на основные виды нефтепродуктов: на автобензины и дизельное топливо – на 40%, на авиатопливо – на 70%. Об этом свидетельствует анализ динамики заявок от поставщиков нефти, поступающих в нефтеперерабатывающие заводы. Во избежание затоваривания объемы переработки нефти и производства нефтепродуктов на Атырауском, Павлодарском и Шымкентском НПЗ снижены до минимума. Заводы продолжают свою деятельность», — говорится в сообщении в четверг.

Как сообщается, в связи с введением карантина в крупных городах Казахстана и снижением потребления нефтепродуктов, нефтеперерабатывающие заводы работают на минимальных сбалансированных мощностях.

«В Казахстане переработка нефти осуществляется на четырех предприятиях: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкентский НПЗ), а также битумном заводе ТОО «СП «CASPI BITUM», — напомнили в КМГ.