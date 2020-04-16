«Послабление карантина: порядка 228 тысяч человек выйдут на работу с 20 апреля в столице и Алматы». «Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости COVID-19». «Чрезвычайный месяц: как изменилась жизнь казахстанцев и во сколько это обошлось»

Сетевой Казахстан 16 апреля 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Утвержден перечень видов деятельности для возобновления работы в Нур-Султане и Алматы с 20 апреля» — Под председательством Премьер-министра РК Аскара МАМИНА состоялось очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК. В рамках реализации поручения Президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА, Государственная комиссия утвердила перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 20 апреля возобновят работу в городах Нур-Султан и Алматы при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер. Оперативные штабы городов Нур-Султан и Алматы определят конкретный перечень предприятий и субъектов предпринимательства с точным количеством их сотрудников, временем работы и способами доставки.

«Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости COVID-19» — Вице-министр здравоохранения РК Лязат АКТАЕВА в ходе онлайн брифинга сообщила, что Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусной инфекцией — По эпидемиологической ситуации мы констатируем, что переходим в пиковую стадию заболеваемости, уровень которой сейчас составляет 7 человек на 100 тысяч населения. В этой связи, помимо карантина начинается полномасштабный скрининг лиц, особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов и имеет больший риск заражения. Наряду с этим, с распространением заболеваемости медорганизации переходят на усиленный противоэпидемиологический режим, где каждого пациента нужно расценивать как потенциально зараженного.

VLAST . KZ . «Послабление карантина: порядка 228 тысяч человек выйдут на работу с 20 апреля в столице и Алматы» — С 20 апреля в столице и городе Алматы постепенно начнут возобновлять работу ряд предприятий, в первую очередь, это компании промышленной и индустриальной сферы, банки второго уровня, сфера строительства и частично — сфера обслуживания. При этом, деятельность детских садов, школ, баров, кинотеатров будет запрещена до окончания карантина, сообщил в ходе брифинга министр информации и общественного развития Даурен АБАЕВ.

TIME . KZ . «Карантин покажет» — Какие проблемы в казахстанском здравоохранении обнажил коронавирус и что нужно будет делать, как только мы вернемся к обычной жизни — Министерство здравоохранения оказалось в плену сложившихся обстоятельств. Мы видим, что есть недостаток кадров, оборудования, оснащения, но все это — следствие неготовности к серьезным, в том числе и к чрезвычайным ситуациям, — делится своим видением ситуации профессор медицины Толебай РАХЫПБЕКОВ.

«К земле поближе» — В Нур-Султане и Алматы резко подскочил спрос на аренду коттеджей, таунхаусов и дач. Устав от заточения в квартирах, многие жители мегаполисов, где строгий карантин действует уже почти месяц, снимают жилье сразу c апреля по сентябрь. А если это не по карману, то горожане хотя бы на пару дней устраивают себе выходные на арендованных участках.

«Ты их в дверь — они в окно» — Министры несуразные нормы в законопроектах называют “закравшимися” случайностями. Правительство едва не лишило единственного средства связи сельчан, предложив отобрать у них субсидии за дешевую телефонную связь, а также чуть не подвергло опасности жизни всех казахстанцев, инициировав отмену ПСД и экспертизы при строительстве школ, невысоких жилых комплексов и ТРЦ. Депутаты устроили министрам разнос за такие новаторские идеи.

FORBES . KZ . «Посол США в Казахстане – о нефти, коронавирусе и казахском языке» — Уильям МОЗЕР дал эксклюзивное интервью — Я не впервые в Казахстане. Я работал в Посольстве США, когда оно находилось в Алматы, 24 года назад. Я был очень рад, что вернусь в Казахстан в качестве Посла США, потому что у меня осталось прекрасное впечатление от предыдущего пребывания в этой стране. По возвращении в качестве посла у меня была возможность своими глазами увидеть, какого высокого уровня развития достигла ваша страна со времени обретения независимости. Казахстанцы действительно удивительные люди. И столица очень сильно изменилась за это время!

«Чрезвычайный месяц: как изменилась жизнь казахстанцев и во сколько это обошлось» — Тридцать дней без походов в кино, обновок в бутиках, без посиделок с друзьями и занятий в спортзалах? Эти мелочи не идут ни в какое сравнение с настоящими проблемами: потерей заработка по меньшей мере для трети трудоспособного населения страны и угрозой разорения для тысяч предпринимателей. Что сделал с нашей страной коронавирус?

LITER . KZ . «Как казахстанцам найти работу в период карантина. Советы экспертов» — С 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения и, как следствие, ряд ограничительных мер, из-за которых часть населения вынуждена остаться без доходов и сидеть дома. Некоторым казахстанцам повезло, ведь они смогли адаптироваться под удаленную работу и сохранили источник своего дохода. Но что делать остальным? Редакция Liter.kz решила спросить мнения экспертов в области HR, чтобы узнать: как найти заработок в условиях изоляции и какие варианты сегодня предлагает рынок труда.

IA — CENTR . RU . «Как выживает бизнес в ЗКО: ножницы цен на гречку» — Казахстанский малый и средний бизнес в условиях Чрезвычайного положения и режима карантина разделился на два лагеря – тех, кто совсем не работает, и тех, кто работает, но не по своим правилам. Продавцы продовольственных товаров в Западно-Казахстанской области тоже оказались не в выигрышном положении – государство ввело на 9 социально-значимых продуктов питания предельные цены, которые бизнес называет «взятыми с потолка», и теперь вынужден работать себе в убыток. Владельцы продуктовых магазинов отмечают, что в сложившейся ситуации склоняются к мысли о том, чтобы отказаться от реализации социально-значимых продуктов питания себе в убыток.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Не убьет корона-кризис, добьют банки» — Казахстанский бизнес в период пандемии оказался между двух огней. В конце марта, когда уже почти вся республика ушла в глухой карантин, вынуждено закрыли свои двери практически все субъекты МСБ, а для многих граждан самым актуальным оставался вопрос – на что жить, если объявленная в стране самоизоляция затянется слишком надолго, некоторые банки второго уровня продолжили получать помощь от государства.

EXPRESS — K . KZ . «Эксперт: ситуация в экономике Казахстана при участии страны в сделке ОПЕК+ будет чуть хуже, чем если бы сделки не было» — Доктор экономических наук и главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Вячеслав ДОДОНОВ — Казахстан в рамках этого соглашения обязался сократить добычу на 390 тысяч баррелей в день в мае-июне, что достаточно много – около 20%. В дальнейшем, очевидно, объем сокращения будет уменьшаться так же, как в целом по всей сделке, где предусматривается поэтапное снижение этого сокращения на 10, 8 и 6 млн баррелей. Если эти параметры будут выдержаны, Казахстану предстоит существенное сокращение объемов нефтедобычи, что соответствующим образом отразится на всех показателях, связанных с нефтяной отраслью, включая и промышленное производство в целом, и ВВП.

«Небо Казахстана оказалось «стерильно чистым» от самолетов» — В целом по всему миру число авиарейсов упало на 90%. Прямо сейчас карта полетов над Казахстаном выглядит так, как на заре эры авиации. Напомним, что национальный авиаперевозчик Air Astana отменил все рейсы до конца апреля. К примеру, в первой половине дня 15 апреля над Казахстаном пролетело всего два борта по маршрутам Новосибирск – Сочи и Анкара – Пекин.

AZATTYQ . ORG . «Клиническая больница в Алматы стала очагом распространения COVID-19. Что говорят врачи?» — Центральная городская клиническая больница в Алматы стала очагом распространения коронавирусной инфекции и закрыта на карантин с 11 апреля. По официальным данным, вирус диагностировали у 182 этого сотрудников медицинского учреждения. После шумихи главный врач больницы уволился с занимаемой должности. Главный санитарный врач города заявила, что врачи сами виноваты в распространении коронавируса. Что говорят об этом сами сотрудники больницы? В больнице, закрытой на карантин, остаются врачи и пациенты. Некоторые медики были помещены в санаторий «Коктем» и другие медучреждения города. Репортеру Азаттыка удалось пообщаться с находящимися на карантине.

TENGRINEWS . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «За годы моей работы никогда врачи не заражались при эпидемиях» — А как защищались мы? Ведь были и другие эпидемии раньше. И многого из того, что сейчас есть, тогда не было. Одноразовые маски, перчатки, камеры для больных – все это придумано позже. Однако массовых заражений у нас не было никогда. Почему? А вот почему. Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) как всевидящее око наблюдала за нами всеми без исключения. Каждый наш шаг был только с разрешения этой службы. Они могли оштрафовать или просто отстранить любого из нас от работы. Кроме того, каждый медработник должен был назубок выучить все приказы по санитарным нормам. Это касалось всего: как обрабатывать руки, инструменты, стены, полы и т. д. И было неважно, ты хирург или медсестра, санитарка или даже главный врач. Без сдачи этих экзаменов ты опять не получал допуск к работе.

CARAVAN . KZ . «Как живет самый обсуждаемый врач Казахстана Айзат Молдагасимова» — В каких скандальных историях фигурировала главный санитарный врач города Алматы, почему общественный совет южной столицы требовал ее уволить, и правда ли, что она сама выписывала себе огромные денежные премии.

«Какое слабое звено проявится в экономике Казахстана во время карантина» — Карантин нанесет ущерб экономике Казахстана. Это однозначно. Но убьет ли? Мне кажется, что во многом коронавирус выступит волком, который выгрызет из экономики слабое и ненужное, но пользующееся любовью и заботой правительства. Разговор о квазигосударственном секторе. Что это такое? Это все компании, которые работают как бы в рыночных условиях, даже зарабатывают деньги, но принадлежат они государству: напрямую правительству, отдельным министерствам или даже другим госкомпаниям.

«Ликвидация КСК: Передел собственности» — Заявленная властями жилищная реформа дает собственникам возможность вернуть контроль над своей землей и общедомовым имуществом. Дело в том, что банальная процедура регистрации нового юридического лица или новая регистрация права собственности на общедомовое имущество автоматически аннулирует все прежние договоренности, даже если они и были законными.

MK — KZ . KZ . «Как учатся на карантине казахстанские школьники» — Сколько продлится карантин и как скоро ученики и преподаватели смогут вернуться к привычной форме обучения, неизвестно. Поэтому правительства стран ищут отличные от традиционных решения во всем, в том числе и в выборе формата обучения. Казахстан не исключение. Как работают преподаватели школ в режиме онлайн? Какие инструменты и программы сегодня уже используют, а от каких пришлось отказаться? И в чем же главная проблема перехода на онлайн-обучение в Казахстане?

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