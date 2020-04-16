Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1718,65.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 6,4.

Стоимость унции золота в евро составила 1580,99 (+14,97), а в британских фунтах – 1377,33 (+9,41).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.