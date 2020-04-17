Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ — 1480 достигло число зараженных коронавирусом в Казахстане, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Зарегистрировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ). (…) Всего в стране подтверждено 1480 случаев», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12.25 17 апреля в Казахстане.

По данным оперштаба, 10 новых случаев коронавирусом зарегистрированы в Нур-Султане (пять), в Туркестанской (один) и Актюбинской (четыре) областях.