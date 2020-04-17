Ресурс потерпевшего катастрофу МИГ-31 истекал в 2021 году – генерал ВС РК

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Астана. 17 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ресурс потерпевшего катастрофу МИГ-31 истекал в 2021 году, сообщил главнокомандующий Силы воздушной обороны Вооруженных Сил (СВО ВС) РК Нурлан Орманбетов.

«Несмотря на то, что данный МИГ-31 был выпущен в марте 1991 года авиационным заводом «Сокол» в Нижнем Новгороде (Россия) и на момент аварии находился в эксплуатации 29 лет. Ресурс у такого типа самолета – 30 лет. То есть, ресурс истекает в следующем году», — сказал Орманбеков на брифинге в связи с падением военного самолета МИГ-31 в Карагандинской области в пятницу.

Хочу отметить, продолжил он, что летательный аппарат был исправным, на нем были выполнены все установленные виды и формы технического обслуживания в соответствии с регламентом технического обслуживания данного типа самолета.

«Перед каждым вылетом боевых самолетов, они проходят определенную подготовку специалистами, а члены экипажа — не только подготовку, но и медицинский контроль», — отметил Орманбеков.

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