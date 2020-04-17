Глава православной церкви РК дал прихожанам рекомендации по празднику Пасхи

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Общую семейную молитву, зажженную свечу и окропление святой водой пасхальной трапезы рекомендовал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр своим прихожанам.

«В условиях вынужденной самоизоляции будет правильно членам семьи произнести общую молитву, ночью или утром на рассвете затеплить перед иконами домашние лампады и свечи. По моему благословению на нашем официальном сайте помещаются богослужебные тексты, которые звучат в храмах, они адаптированы для домашнего чтения (…). Можно прочесть канон истихиры о Святой Пасхе, главы из Евангелия, повествующие о воскресении Спасителя», — сказал глава православной церкви Казахстана на онлайн-брифинге в пятницу.

На вопрос, как можно освятить атрибуты праздника во время карантина, митрополит ответил, что из-за строгого карантина в Алматы привычного освящения не будет, но в Иверско-Серафимовском монастыре Алматы, в приходах Нур-Султана и ряде других можно заказать по телефону освященную традиционную пасхальную трапезу: куличи, пасхи, крашеные яйца.

Также можно окропить пасхальную трапезу святой водой, с молитвами и окроплением человек утешит себя, освящая свою пасхальную трапезу.

На вопрос, сойдет ли сам Благодатный огонь, митрополит ответил, что один Господь знает ответ.

«Несмотря ни на какие обстоятельства, как и в предыдущие годы, в пасхальную ночь в Алматы из Святого града Иерусалима от Гроба Господня мы ожидаем, что будет доставлен Благодатный огонь. Мы сохраним эту святыню в особой, неугасимой лампаде, которая будет теплится перед иконой Воскресения Христова, а после отмены карантина передадим Благодатный огонь во все храмы митрополичьего округа, чтобы наш народ мог возжечь свечи от него», — сказал митрополит.

Также, 28 апреля в пасхальном календаре — день пасхального поминовения наших близких и родных. Это — праздник Радоницы. Поскольку карантин еще не будет снят, традиционные богослужения на кладбищах не состоятся, именно в Радоницу. Но само поминовение обязательно пройдет в храмах, в закрытом режиме. Записки с именами ваших усопших родных можно будет отправить через электронную почту и мессенджеры на сайт митрополии.

«После снятия карантина мы по всему Казахстану в одну из суббот совершим богослужение на местах упокоении, Пасха празднуется в течении 40 дней до праздника Вознесения Господня, и мы обязательно помянем наших усопших», — сказал митрополит.