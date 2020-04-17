15 тыс. арендаторов обратились в НПП РК с просьбой об освобождении либо отсрочки платежей

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Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. 15 тыс. арендаторов обратились в Национальную палату предпринимателей (НПП) РК «Атамекен» с просьбой об освобождении либо отсрочки платежей, сообщил заместитель председателя правления НПП Ербол Устемиров.

«Что касается арендных платежей, надо понимать, что и арендодатели, и арендаторы – это предприниматели, и тут мы практиковали переговоры. Обзванивали арендодателей, 705 объектов таких по РК. И в результате 353 объекта предоставили послабления своим арендаторам – полностью либо частично, либо взимали плату только за охрану и коммунальные услуги. Вообще с просьбой об освобождении либо отсрочки арендных платежей в НПП и региональные палаты обратились 15 тыс. арендаторов», — сказал Устемиров на брифинге в пятницу.

По его словам, предприниматели в сфере аренды коммерческой недвижимости в свою очередь ставят вопросы касательно налоговых послаблений, каникул либо послаблений по оплате коммунальных платежей, также отсрочки по кредитам.

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