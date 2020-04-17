Опросные листы для переписи населения РК хотят изменить в части вопросов о знании языков

Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Опросные листы для национальной переписи населения Казахстана хотят изменить в части вопросов о знании языков.

Если в действующей редакции опросника 13-ый вопрос звучит так: «Какими языками Вы свободно владеете? (три года и старше) (возможно несколько вариантов ответа). 1. Казахский 2. Русский 3. Английский 4. Другой (укажите)», то в предлагаемой редакции предложен 21 вариант ответа и добавлены 17 языков – от узбекского до итальянского.

Также новый вопрос «Владеете ли вы государственным языком?» предполагает два варианта ответа: «Да» и «Нет». В случае положительного ответа нужно еще ответить на вопрос, «Если «Да», то используете ли вы его в повседневной жизни?»

Следующий вопрос предлагает респонденту оценить степень владения казахским, русским и английским языками и предлагает пять вариантов ответа: «понимаю устную речь», «свободно читаю», «свободно говорю», «свободно пишу», «не владею».

И последний вопрос, которые хотят задать при проведении переписи: «Планируете ли вы изучение казахского, русского и английского языков» с вариантами ответов «да», «нет», «изучаю».

Напомним, 13 февраля стало известно, что на подготовку и проведение в РК Национальной переписи в 2020 году потратят Т8,211 млрд.